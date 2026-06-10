宜蘭縣警察局慶祝警察節暨第13屆蘭城警英獎頒獎

宜蘭縣政府警察局慶祝第四十八屆警察節暨第十三屆蘭城警英獎頒獎典禮，代理縣長林茂盛親臨主持，獲獎人員共廿四名，祝福警察節快樂。（記者董秀雲攝）

▲宜蘭縣政府警察局慶祝第四十八屆警察節暨第十三屆蘭城警英獎頒獎典禮，代理縣長林茂盛親臨主持，獲獎人員共廿四名，祝福警察節快樂。（記者董秀雲攝）

宜蘭縣政府警察局於今（ 十）日星期三上午九時三十分在禮堂舉辦慶祝第四十八屆警察節暨第十三蘭城警英獎頒獎典禮，由代理縣長林茂盛親臨主持，並頒獎表揚「機關模範警察」、「功績警察獎章」、「蘭城警英獎」及「三十年資深績優警察獎章」獲獎人員共計廿四名。縣議會議長張勝德、縣議員黃定和、楊順木、楊弘旻、黃建勇、游吉祥、宜蘭縣警友會理事長陳虞鎰、宜蘭地檢署主任檢察官陳怡龍，前立委陳琬惠首次以國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲競選團隊指導委員會主委身分出席。獲獎得主也由親友獻花祝賀，場面熱鬧溫馨。

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宜蘭縣政府警察局一一五年機關模範警察二名：羅東分局偵查佐戴瑮、三星分局小隊長曾玉樹。功績警察獎章二名：羅東分局偵查佐林聖展、刑事警察大隊隊長林志賢。蘭城警英獎獲獎人員十名包含：偵防犯罪類三名：刑事警察大隊偵查佐陳彥廷、羅東分局警員洪逸晉、蘇澳分局分隊長陳侑駿。交通安全類三名：宜蘭分局警員黃柏豪、交通警察隊警員陳文進、礁溪分局警員謝宗恩。為民服務類二名：宜蘭分局警員宋函霖、三星分局警員林智勝。優良風紀類一名：督察科督察員姜俐安。特殊事蹟類一名：保安科巡官陳瑞陽。三十年資深績優警察獎章十名：保安警察隊隊長伊光榮、交通警察隊警員李仲吾、督察科股長王紹宇、宜蘭分局主任張禾家、宜蘭分局警員林育璋、羅東分局巡官劉學而、礁溪分局警務佐江明德、蘇澳分局組長吳銘鎮、蘇澳分局巡佐姜亮宇、三星分局巡佐官泰國。

代理縣長林茂盛表示，此次獲獎同仁皆是從全縣一千多位警察同仁中脫穎而出，不僅在治安維護、交通安全、為民服務等工作上表現優異，更長年堅守崗位、無私奉獻，足堪全體警察同仁表率。每一份榮耀的背後，都代表著無數日夜的辛勞與付出，除了感謝警察同仁的努力，也特別感謝所有警眷長期在背後默默支持，成為警察同仁最溫暖、最堅強的力量。

代理縣長林茂盛指出，警察工作全年無休，肩負高度壓力與責任，從去年開始，警察節終於正式放假一日，這不只是制度上的調整，更是社會對警察同仁長年辛勞的一份肯定與尊重。縣府也將持續作為警察同仁最堅強的後盾，今年已通過提高刑事加成及勤務繁重加成，並自一一五年三月一日起開始支領，給予同仁最實質的鼓勵，希望透過提升待遇與福利，讓同仁能夠有更多時間與能力照顧及陪伴家人、適度休息，也讓社會更加看見警察工作的價值與重要性。代理縣長林茂盛也祝福所有警察同仁警察節快樂、工作平安順利，並期勉大家持續攜手努力，守護宜蘭治安與交通、服務鄉親，攜手拚出「宜蘭好生活」。

縣府表示，警察同仁長期站在維護社會安全第一線，無論是打擊犯罪、交通疏導、治安維護或重大活動安全工作，都展現高度專業與使命感。未來縣府也將持續支持警政建設、改善勤務環境，成為警察同仁最有力的後盾，共同打造安全、幸福、宜居的生活環境。



縣議會議長張勝德表示，獲獎人員從一千三百多位脫穎而出實屬不易，為治安交通守護，議會全力支持，但發現從去年六月十五日警察節放假一天，以政府警察制度的獨立系統並不在於放假，短缺的警力應該補足人力並增進警察的福利才是。

宜蘭縣警察局長陳金城則表示，提前在警察節之前，來舉辦這個慶祝大會。包含績優的員警、還有蘭城警英獎、還有獲得警察獎章的同仁，也利用這個機會，來頒發相關的獎座以及獎狀，來給予我們同仁來鼓勵，也肯定他們的辛勞。警察節前夕，也要感謝宜蘭縣警察局所有的同仁，長期為了宜蘭的治安交通來努力。也會針對同仁的相關的福利部分，縣府也於今年的三月一日，也開始來讓大家申領警察績優津貼，也就是警勤加給這個部分有開始來支領，特別感謝縣府對警察同仁的照顧。