宜蘭縣警察局「馬上市市」眷村文創市集進行反貪、反賄及識詐宣導

▲宜蘭縣警局於「馬上市市」眷村文化文創市集活動進行反貪、反賄及識詐宣導。（圖：宜蘭縣警察局提供）

農曆新年即將到來，過年的氛圍也越來越濃厚，新年期間為民眾返鄉及親子出遊的重要時段，宜蘭縣政府警察局、文化局及宜蘭縣政府政風處共同於一月三十一日起至二月一日在「化龍一村」的「馬上市市」活動，配合現場進行廉政反賄選、識詐宣導，現今詐騙氾濫，詐騙集團善於利用人性貪婪的弱點與生活相關議題降低民眾警覺心，還會以各類手法混合運用，製造第二次詐騙機會，讓人防不勝防，提醒民眾當心，避免因一時的貪念，落入詐騙集團的陷阱。

「清廉」是公務員基本操守，民眾亦須培養正確的廉潔觀念，春節將近，重申「公務員廉政倫理規範」相關規定，拒絕不當受贈財物、飲宴應酬及請託關說。另外，一一五年地方公職人員選舉投票日已訂於一一五年十一月廿八日舉行，在此呼籲大家拒絕買票賣票行為，共同維護選舉的公正性，檢舉電話0800-024-099撥通後按4 。

「馬上市市」取「馬上」的祝賀語感及「市集」的生活場景諧音為題，在具有歷史背景的眷村空間「化龍一村」，以農曆年主題市集形式，結合在地文創品牌、特色飲食、親子互動遊戲與輕音樂展演等方式，形塑宜蘭市農曆年期間具代表性的文化市集活動，並傳達「好事馬上來、熱鬧立即到」的年節祝福意象。