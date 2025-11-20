宜蘭縣議員陳文昌直批環保立縣，守護宜蘭環境每況愈下，環保局回應加強精進稽查作為

宜蘭縣政總質詢，縣議員陳文昌直批守護宜蘭環境每況愈下，令人擔心。（記者董秀雲攝）

▲宜蘭縣政總質詢，縣議員陳文昌直批守護宜蘭環境每況愈下，令人擔心。（記者董秀雲攝）

宜蘭縣議會定期會於今（二十）日進行縣政總質詢，縣議員陳文昌指出，宜蘭縣從民進黨執政是以環保、觀光、文化立縣，當成是基石，也是縣政目標主軸，但從二O一八年開始就令人擔心，立縣主軸變質，在環保部分以化製廠污染，守護宜蘭環境每況愈下，陳文昌認為與執政者息息相關。

縣議員呂惠卿提出數據，以一一三年起的十一項稽查數據，空氣污染部分從二O一五年至二O二四年稽查狀況，二O一九年稽查次數偏低，罰緩次數變多，罰鍰金額卻變少，二O一八年以前稽查次數及罰緩次數都偏低，罰鍰金額卻增多，呂惠卿對這樣的曲線變化，質疑有認真稽查罰鍰竟然會變少，不認真卻讓故意做違反的人變多，質問是否認同，代理縣長林茂盛回應，呈現的情況可能是罰鍰金額都是以下限的金額較低。呂惠卿列舉，廢棄物部分，於二O二四年平均一件罰鍰五OO元而已，是否對違反者裁罰太低！

呂惠卿直批，因為環保局不積極稽查，才造成廢棄物連續不斷，環保蟑螂猖獗，建議縣府要硬起來，不要讓好山好水的宜蘭變成垃圾場，強烈要求縣府要硬起來。代理縣長林茂盛答覆，會檢討也會處理改善。

陳文昌表示，就是要有心，稽查次數少，罰鍰金額也變低，是否「放水」，讓宜蘭縣引以為傲的環保因此沈淪，對宜蘭縣環保永續的主軸，不能不重視啊！先賢之下，環境的基石，令人擔心，宜蘭是以「青天」歷史留名，宜蘭是靠環境生存。

陳文昌進一步表示，宜蘭生存的環境人文薈萃，應該有一塊淨土，工業無法比，在學校的風雨操場或球場，竟是種電公園，成了鐵皮屋王國，縣府應該要檢討，原本讓人喜歡的宜蘭品味失去，風味沒有了！抨擊宜蘭環境沈淪惡化了，以新北市訂定作為氣候變遷因應行動自治條例，對環保立縣的宜蘭縣應該跟進。

針對議員質詢宜蘭縣近年環保稽查總次數及平均裁罰金額下降，縣環保局長許嘉琦表示，主要是整體執法模式因中央法令調整而有所改變。

其中，影響程度最大的是空汙防治部分。空污法於一O七年修法後，未定檢機車不需再舉證「使用中」，罰鍰降為五00元，執法方式由停車場車牌辨識或派員稽查等路邊蒐證改為行政管理，因此一O八年起裁罰件數增加、稽查次數自然下降。

環保局長許嘉琦表示，此外，一一三年起縣府推動空品維護區，現階段已有蘇澳港空維區管制柴油車、陽大醫院蘭陽院區機車定檢等空維區，藉由車牌辨識系統管制，爰自一一三年起稽查次數較一一二年明顯增加。另外在廢棄物汙染源管制部分，縣府已編列二五0萬元預算，預計明年起在縣內建設電子圍籬，規劃在縣內重要聯外道路，設置五支固定式監視和車牌辨識系統，以及購買六支移動式監控系統，也隨時透過GPS定位，監控廢棄物清運車輛軌跡，減少棄置行為發生。整體而言，縣府依法調整執法方式、加強精進稽查作為，並導入科技管理，展現持續改善環境品質的積極作為。