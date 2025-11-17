宜蘭縣議會定期會合併兩個高鐵案專題報告

宜蘭縣議會定期會合併兩個專題報告，「高鐵延伸宜蘭縣之路廊規劃辦理期程及方向」及「高鐵特定區、細部土地與周邊交通規劃進度與方向」宜蘭縣代理縣長林茂盛率同交通處長黃志良、建設局長邱程瑋共同列席。（記者董秀雲攝）

宜蘭縣議會定期會於今（ 十七） 日上午進行合併兩個專題報告「高鐵延伸宜蘭縣之路廊規劃辦理期程及方向」及「高鐵特定區、細部土地與周邊交通規劃進度與方向」。宜蘭縣代理縣長林茂盛率同交通處長黃志良、建設局長邱程瑋共同列席，分別進行專題報告，議員們發言踴躍。謝燦輝建議高鐵特定區做細部規畫，縣警察局及消防隊規畫在內，舊警局再予活化，這是因應特定區人口密集應該做可行性評估。陳福山表示，肯定對於高鐵特定區要有信心，期程進度快，希望大家共同努力。林聰池指出，鐵路高架與高鐵延伸宜蘭都是決策問題，隨著物價高漲，希望能儘速執行，不要拖延，早日完成通車。

縣府積極配合中央政策推動高鐵及鐵路高架共構在宜蘭的規劃，現交通部鐵道局於今年十月將「高鐵延伸宜蘭計畫」及「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」之綜合規劃報告書併同環評審議內容報交通部同意核轉行政院審查階段。宜蘭至羅東段鐵路高架預計一二四年年通車，消除宜蘭段羅東段九處平交道減少交通瓶頸與事故；高鐵延伸至宜蘭預計一二五年通車，紓解國五壅塞的旅運需求，縮短宜蘭往返臺北旅運時間，帶動地方觀光與地方發展，讓北宜交通進入全新時代。另為延續宜蘭縣鐵路全線高架化目標，縣府於一一五年度已編列預算辦理「頭城至四城段鐵路立體化可行性研究計畫」，兼顧地方民意及區域均衡發展。

高鐵延伸宜蘭計畫規畫內容與期程：路線全⾧約六十點六公里，新建工程約五十九點六公里。自南港車站延伸，避開翡翠水庫集水區後進入頭城、礁溪，於縣府東南側設置高鐵宜蘭站與新設臺鐵宜蘭新站共站。後續擬訂車站特定區開發計畫，另規劃蘭陽溪北側設置約十公頃之維修基地。總經費約三五二點七五億元全由中央負擔，無地方配合款。此計畫奉行政院核定後，預計一二五年底通車。

具體成效：擴充既有運輸容量，滿足往返東部之旅運需求健全東部鐵路網並縮短運行至東部時間，促進東部地區發展。加強大眾運輸，鼓勵民眾使用綠色運具。 鐵路高架化騰空用地可作公園綠地、客運轉運站、停車空間等公共設施。改善鐵路毗鄰土地生活品質，達到鐵路周邊土地利用提升效益。結論指出：縣府尊重中央專業規劃，適時將地方需求及民意提供交通部參考，積極請求中央加速計畫審議程序，全力配合協助整體聯外交通，同時建請中央取得車站周邊必要之公共建設用地及高鐵維修基地，減少建築物拆遷，以保障民眾權益。

高鐵特定區、細部土地與周邊交通規劃進度與方向。高鐵宜蘭特定區以四二0公頃面積作為地形測量及整體規劃範圍，為回應縣民殷切期盼，縣府積極配合鐵道局辦理綜合作業期程推動都市計畫。一一四年十一月八日辦理座談會，預計一一四年十二月底前將規劃草案提送至宜蘭縣都市計畫委員會，一一五年六月底前經縣都市計畫委員會通過後報內政部都市計畫委員會審議。為因應高鐵延伸宜蘭之契機，縣府積極推動高鐵站區聯外交通建設，以強化區域交通節點功能，完善高鐵站區對外聯繫動線，提升人流、車流往來之效率。期藉由本計畫推動，建構便捷安全之交通網絡，並配合高鐵站區整體發展藍圖，串聯周邊產業與觀光據點，完善聯外運輸體系，將強化高鐵站區作為宜蘭縣對外門戶之功能，帶動觀光與產業發展，促進地方經濟繁榮，提升居民生活便利，打造高效、永續且友善之交通環境。

代理縣長林茂盛表示，高鐵特定區、細部土地與周邊交通規劃進度，預計一一四年十二月底前將規劃草案提送至宜蘭縣都市計畫委員會，一一五年六月底前經縣都市計畫委員會通過後報內政部都市計畫委員會審議。為因應高鐵延伸宜蘭之契機，縣府積極推動高鐵一一四年十月三十日鐵道局提送修正後綜合規劃報告書至交通部同意核准行政院審查，待行政院核定後接續辦理設計施工，預計一二五年完工通車。