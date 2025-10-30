宜蘭縣議會定期會進行非洲豬瘟因應措施專案報告 縣府宣布再加7天「禁運」外地豬政策

宜蘭縣議會定期會安排非洲豬瘟專案報告，全國禁宰禁運到十一月六日，七日解禁，宜蘭縣再延一周，並宣布再加七天「禁運」外地豬政策。（記者董秀雲攝）

宜蘭縣議會第二十屆第六次大會於今（三十） 日上午揭幕，下午縣長施政總報告後，隨即進行非洲豬瘟專案報告，台灣出現首例本土非洲豬瘟確診病例，政府啟動防疫作戰，縣議會安排農業處報告非洲豬瘟因應措施，農業處表示，全國禁宰禁運到十一月六日，七日解禁後，宜蘭仍供應在地的豬隻為主，十一月十五日才會開放外縣市的毛豬，為避免毛豬跨縣移動增加風險，宜蘭縣政府在縣議會專案報告時宣布再加七天「禁運」外地豬政策。

宜蘭縣是於廿九日決定「再延一周」，扣除周一、周二休市兩天，十一月十五日起才開放屠宰外縣市毛豬。農業處長李新泰表示，宜蘭平常的豬是不夠，每天需要近四00頭豬，當中有二00頭是宜蘭豬，其他都來自外縣市，全國因為禁宰禁運估計囤積約三十萬頭豬。中央自十月廿三日禁宰禁運至十一月六日，經統計期間縣內累計未屠宰豬隻暫時能自給。

農業處長李新泰表示，宜蘭縣養豬場有八十四場，其中十場是用廚餘養豬，屬高風險場域，已要求業者每天用手機視訊檢查，從目前看來疫情沒有擴大的跡象，並未擴及縣內。對於相關產業鏈補貼，中央祭出補助，縣府也盤點是否還有資源能夠補貼豬農或豬商，為避免解禁後拍賣價格波動過大，已和供銷雙方達成共識，開市首日拍賣價格會參考十月廿一日、每公斤一O二點九三元進行拍賣。