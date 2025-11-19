宜蘭縣議會縣政總質詢蘇澳溪分洪道及五結鄉排水系統縣議員黃惠慈、簡松樹提建言

宜蘭縣政總質詢，縣議員黃惠慈質詢蘇澳溪分洪道及蘇澳市區淹水情況，極端氣候下的防災挑戰—針對防洪、災後應對與配套措施提出建言。（記者董秀雲攝）

▲宜蘭縣政總質詢，縣議員黃惠慈質詢蘇澳溪分洪道及蘇澳市區淹水情況，極端氣候下的防災挑戰—針對防洪、災後應對與配套措施提出建言。（記者董秀雲攝）

宜蘭縣議會縣政總質詢於今（ 十九）日上午由縣議員黃惠慈、簡松樹採聯合質詢方式，黃惠慈質詢蘇澳溪分洪道及蘇澳市區淹水情況，極端氣候下的防災挑戰—針對防洪、災後應對與配套措施提出建言。

縣議員黃惠慈關心近期的鳳凰颱風災情再次凸顯出縣府對於防洪設施與災後應對系統的脆弱，從蘇澳、冬山到羅東，從市區到鄉村的防災體系存在不少隱憂，尤其是極端氣候對基礎設施的衝擊，更加突顯了在規劃與執行上的不足。提出的質詢，不僅聚焦在蘇澳溪分洪道工程的進度問題，還包括對整體防災策略的檢討與建議，尤其是針對未來可能再次出現的極端氣候，應對措施是否能夠真正有效，是否具備應變能力，並且能夠保護好人民的生命財產安全。

廣告 廣告

蘇澳溪分洪道工程進度與防洪整體策略，黃惠慈質問根據現有進度，蘇澳溪分洪道的工程是否能如期完成，能否應對未來更為嚴峻的降雨挑戰？表定三到四年能夠完工，是否能保證在二O二九年底前完成主體工程？

代理縣長林茂盛答覆，行政院核定將定期召開會議，縣府與一河分署平台提出討論並列管，宜蘭縣感謝中央核定從五十四億增加廿一億至七十五億，設計會加快腳步，用地徵收送

交審議完成，辦理用地取得，可望在二O二九年期程內完工。

黃惠慈建議縣府應儘早配合中央，加速後續施工進度，確保分洪道能夠在極端氣候下發揮作用。

「防洪設施不能單打獨鬥，蘇澳溪分洪道只是防洪體系中的一環。若市區排水系統、支流疏浚與滯洪設施未同步改善，即使主洪道完工，成效仍會大打折扣。黃惠慈質問是否已同步檢討蘇澳市區排水系統的瓶頸問題？ 是否已考慮結合分洪道出水量，設置分洪滯洪共構池協助減壓？ 針對未來的都市更新區域，是否已納入防災型都市計畫？」黃惠慈建議縣府應推動「蘇澳地區綜合防洪整體計畫」，從分洪道主軸出發，將市區排水、滯洪設施等納入整體防災體系中，並建立地方防洪監督平台。

縣議員簡松樹關心鳳凰颱風災害，請縣政府全面檢視五結鄉排水系統。簡松樹質問，冬山鄉淹水嚴重，面積多大?至於冬山鄉淹水是因為冬山河因時間來不及水流排不出去，水量大

，量能不夠，平行水道抽水站六台抽水機，五結排水抽水站有四台，兩處抽水站靠近，應該要爭取機台增加，才有足夠量能。簡松樹強調，這是面對未來應及早因應。

代理縣長林茂盛答覆，不管抽水站量能或堤防高度，大閘門排水量能，會要求水資處通盤了解，縣府面對此事渉及相關單位整合的排水系統都會做好處理。簡松樹建議由縣府統一指揮。