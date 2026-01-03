宜蘭縣議長張勝德冬山首場懇託會 聚焦「生、老、育、養、就業」五大民生議題

宜蘭縣議會議長張勝德在冬山鄉舉辦首場懇託會，展現政治實力，以大陣仗方式造勢，場面熱絡。（圖：張勝德服務處提供）

▲宜蘭縣議會議長張勝德在冬山鄉舉辦首場懇託會，展現政治實力，以大陣仗方式造勢，場面熱絡。（圖：張勝德服務處提供）

二O二六年宜蘭縣長選舉再度升溫，儘管天氣寒冷，國民黨爭取參選宜蘭縣長提名，宜蘭縣議會議長張勝德於今（三）日在冬山鄉舉辦首場懇託會，張勝德的父親前議長張建榮挾帶藍營人脈，加上張勝德以現任優勢，展現政治實力，以大陣仗方式造勢，副議長陳漢鍾、縣議員楊弘旻、林岳賢、黃琤婷、黃進勇、沈志弘、陳鴻禧、林錫明、楊順木等多位縣議員到場力挺，宜蘭市長陳美玲、羅東鎮長吳秋齡、壯圍鄉長沈清山、前副縣長林建榮都出現在懇託會，齊喊「加油」打氣，場面熱絡。

廣告 廣告

二O二六年宜蘭縣長選舉在國民黨方面，議長張勝德與立委吳宗憲爭選縣長意志堅決，近期將由黨中央再進行協調，相對於民進黨已定於一尊由律師林國漳參選宜蘭縣長，民眾黨則徵召陳琬惠參選宜蘭縣長，在藍營「誰來出戰」陷入困難，藍白合？勢必有一番競爭局面。

張勝德在冬山鄉舉辦首場參選宜蘭縣長懇託會，與地方鄉親面對面座談，聚焦「生、老、育、養、就業」五大民生議題。他直言，宜蘭長期面臨青年外流與高齡化問題，關鍵不在於鄉親不努力，而是制度無法支撐家庭長久生活，若再拖延，人口結構只會持續惡化。

張勝德也分享自身背景表示，自己出身基層家庭，父親十六歲即投入營造工作，數十年來秉持不偷工、不減料的原則，深耕地方，經得起社會檢驗。他指出，自己從出社會起便長期在工地工作，直到近年才投入政治，這段歷程讓他更能理解基層家庭在生計、照顧與就業上的實際困境。

張勝德強調，參選縣長的初衷並非只為縣長頭銜，而是希望站在第一線，為宜蘭扛起長期累積的民生問題，透過制度調整與資源整合，逐步改善人口結構與生活環境。他也呼籲支持者，在黨內提名與民調機制中給予支持，並協助向更多鄉親說明其理念，讓地方需求成為縣政改革的出發點。

張勝德指出，許多年輕人並非不願留在宜蘭，而是面臨「生得起、卻養不起」的現實困境。現行托育與幼兒補助制度在孩子進入學前階段後出現明顯斷層，與家庭實際生活支出不符。他認為，育兒補助應具延續性，托嬰與托幼政策必須有效銜接，並延續林姿妙的免費學童營養午餐、讀書免錢的政策，加上施辦國民帳戶為孩子儲第一桶金，才能真正減輕年輕家庭壓力，讓年輕人敢在宜蘭成家、生子。

在高齡照顧方面，張勝德表示，許多家庭正承受「一人照顧、多重壓力」的現實，照顧長輩者長期缺乏喘息空間。他主張，縣政應強化社區共食、照顧者支持與喘息服務，不僅照顧長輩，也要照顧照顧者本身，讓照顧責任不再完全由家庭單方面承擔。

談到交通與就業議題，張勝德指出，偏鄉與夜間交通不足，影響通勤、就醫與日常生活便利性；而薪資偏低、產業結構單一，則是青年外流的核心原因。他認為，縣府必須同步改善交通服務，成立敬老專車縣府刻不容緩，並積極獎勵具發展性的在地產業與技術型工作，提升整體薪資水準，才能真正留住人才。

圖：宜蘭縣議會議長張勝德在冬山鄉舉辦首場懇託會，展現政治實力，以大陣仗方式造勢，場面熱絡。（張勝德服務處提供）

張勝德在台上聚焦「生、老、育、養、就業」等5大民生議題，也分享自身背景表示，自己從出社會起便長期在工地工作，直到近年才投入政治，這段歷程讓他更能理解基層家庭在生計、照顧與就業上的實際困境。

他強調，參選縣長的初衷並非只為縣長頭銜，而是希望站在第一線，為宜蘭扛起長期累積的民生問題，透過制度調整與資源整合，逐步改善人口結構與生活環境。他呼籲大家在黨內提名與民調機制中給予支持，並協助向更多鄉親說明其理念，讓地方需求成為縣政改革的出發點。

對於張勝德舉辦懇託會，吳宗憲表示，透過懇託會、座談等方式與大家多溝通，「我覺得這樣很好。」他指出，有議員跟他談起這件事，他回應只要張議長有任何活動，大家都要去參加、支持，他與張勝德都有彼此是戰友、夥伴的共識存在。