即時中心／廖予瑄、黃彥翔報導

今（18）日下午4時47分，宜蘭縣近海發生規模4.9地震，地震深度僅5.9公里，屬於極淺層地震，最大震度花蓮縣和平、宜蘭縣南澳4級。中央氣象署地震測報中心科長林柏佑說明，本次地震為獨立事件，其發生的原因，推測為菲律賓海板塊在隱沒入歐亞板塊，並造成北部、中部地區分別產生1到4級的震度，搖晃時間最長達9秒。









林柏佑指出，今日下午4時47分，宜蘭縣近海發生規模4.9地震，震央位於宜蘭縣政府南方45.4公里，在和平海盆區域，推測地震發生的原因為菲律賓海板塊隱沒到歐亞板塊過程中，在淺部的地方產生破裂。

快新聞／宜蘭縣近海4.9地震 氣象署指「這2地區」最久搖9秒

16:47宜蘭近海規模4.9極淺層地震，最大震度4級。（圖／中央氣象署提供）





林柏佑說，台灣北部、中部地區是主要搖晃地區，分別都有偵測到1到4級不等的震度，花蓮縣和平、宜蘭縣南澳地區，產生4級震度；宜蘭縣宜蘭市、南投縣合歡山、台中市德基、新北市新店、新北市、台北市信義區也有2級震度。其中，花蓮縣和平、宜蘭縣南澳都別搖晃3、2秒；震度3級的區域，則是搖晃了7到9秒；而有2級震度的台北市、新北市地區，則搖晃了2到3秒。

氣象署分析，本次地震有別於16日發生的規模4.6地震，以及今日凌晨1時01分發生的規模4.7地震，屬於獨立事件。並提醒民眾，地震發生時務必謹記「趴下、掩護、穩住」。

原文出處：快新聞／宜蘭縣近海4.9極淺層地震 氣象署曝原因

