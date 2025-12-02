宜蘭縣長人選 民眾黨徵召陳琬惠

民眾黨主席黃國昌日前與國民黨主席鄭麗文會面，雙方派政策會對接明年九合一選舉合作事宜。民眾黨2日晚間宣布，將於3日徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選宜蘭縣長，也同步向國民黨說明決議，待國民黨決定人選後，會用最好的機制挑選最強候選團隊。國民黨縣議員紛紛表示，未來必須藍白團結求勝，不能讓民進黨坐收漁利。

民眾黨昨召開選舉決策委員會，通過徵召陳琬惠參選宜蘭縣長，今日將提請中央委員會同意，預計下午2時30分舉辦「用行動改變宜蘭」記者會。民眾黨祕書長周榆修昨也向國民黨副祕書長李哲華致電說明決議，展現合作誠意。民眾黨指出，日前黃國昌與鄭麗文已於會談中建立良好合作共識，以務實合作為前提。

陳琬惠則表示，感謝民眾黨的徵召，她從擔任立委至今都在宜蘭服務，一直為縣市長選舉做準備，「只有不選才會宣布」。如今黨中央的決定，應是黃國昌日前所說「按部就班、按照原先步調做提名」，且黃國昌也一直強調秉持最大善意，會跟國民黨溝通，目前藍白還有很多幕僚工作進行中，這並不衝突。

陳琬惠強調，藍白溝通就交給黨中央對口單位持續洽談，用雙方都可接受的方式，包括民調等，找出最強人選。

藍營縣議員林岳賢表示，國民黨正全力加速徵召腳步，目標在12月20日黨慶後、31日前確定最適合的縣長參選人選。縣議員林義剛強調，縣黨部正同步盤點人選並討論整合策略，但民進黨已提名律師林國漳參選宜蘭縣長，國民黨必須加快腳步，「只要藍白攜手，明年選戰絕對能勝利。」