宜蘭縣長前哨戰 林國漳、吳宗憲各推醫療福利新政

吳宗憲今至冬山鄉廣興社區宣布「老大人我來顧」，70歲免繳健保費的政見，現場氣氛熱絡。（吳佩蓉攝）

吳宗憲參訪長青食堂。（吳佩蓉攝）

吳宗憲（右）與冬山鄉代表游浩詮（左）交流老人福利等政策。（吳佩蓉攝）

林國漳（中）日前推「弱勢健保全額免費」，補足制度缺口，預計受惠約3萬人。

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳與國民黨將進行初選民調的不分區立委吳宗憲，前後提出健保社福政見。林國漳日前推「弱勢健保全額免費」，補足制度缺口，預計受惠約3萬人；吳宗憲今（27）日推「70歲以上免繳健保費」，結合AI與慢性病管理，緩解三明治世代壓力，兩人政策成為初選焦點。

林國漳指出，醫療人權不只「看得到病」，更要「付得起費」。他將編列約2億384萬元專款，補足中央與縣府制度不足，包括中低收入戶、中度及輕度身障者、55歲以上原住民，全額補助健保費，受惠人數約3萬人，保障弱勢就醫零負擔。

廣告 廣告

他表示，健保欠費仍是弱勢三明治家庭沉重心理負擔，可能導致小病拖成大病。他強調，補助保費不只是福利，更是防範社會問題的投資，透過精準補位計畫，確保鄉親及早就醫、減輕心理壓力，落實宜蘭醫療人權。

吳宗憲指出，宜蘭已進入超高齡社會，退休長者可能無法負擔健保費，政府應主動介入。他提出「老大人我來顧」方案，凡設籍宜蘭滿一年之70歲以上長者，將全額補助健保費，受惠約6.22萬人，減輕三明治世代照護壓力。

吳宗憲承諾搭配AI科技與慢性病管理，降低整體醫療支出，確保長者能在地安老、健康生活。他表示，透過《財劃法》修正，宜蘭每年增加百億經費，將優先投入這類福利政策，讓長者健康無後顧之憂，年輕世代安心工作與扶養家庭。

國民黨將於近期進行宜蘭縣長初選民調，參與者包括縣議會議長張勝德與吳宗憲。民眾黨則徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選，初選完成後，藍白兩方將再協調出線人選。林國漳為民進黨正式提名候選人，4人將成為下屆縣長選舉主要對決焦點。

【看原文連結】