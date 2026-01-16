宜蘭縣長參選人 國民黨提名人選採全民調方式 再循「藍白合」模式推出

國民黨宜蘭縣長提名人選未定，確定採全民調方式，再循「藍白合」模式推出。（記者董秀雲攝）

▲國民黨宜蘭縣長提名人選未定，確定採全民調方式，再循「藍白合」模式推出。（記者董秀雲攝）

宜蘭縣長參選人，國民黨中央今（十六）日找來有意參選的立委吳宗憲與宜蘭縣議長張勝德進行協調，雖無法決定候選人，但確定將採全民調方式，在二月底前決定國民黨內提名人選。預計人選出爐後，將循「藍白合」模式，再與民眾黨提名的陳琬惠，協商出唯一一名在野推出的二O二六宜蘭縣長候選人，結論是大家一定要團結才能打贏勝仗。

國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌表示，全民調將是內參民調，並會在二月底以前正式完成宜蘭縣長提名，而民調時間，會在第二次協調時再討論細節，預計下周就會有第二次協調會，討論民調機構、民調方法等細節。此次協調會非常成功，兩位候選人都非常優秀，且雙方有共識，不管誰出線，絕對支持獲提名的人，一定要團結才能打贏勝仗。

廣告 廣告

吳宗憲表示，協調會大家談得非常融洽，有達成幾點共識，雖然沒有協調出哪位候選人人選，但有在參選人、國民黨中央、地方黨部的四方都滿意的情況下協調出一個機制，接下來會進行全民調。

張勝德表示，他們一直強調，跟吳宗憲是合作的夥伴，而不是一個競爭對手，結論是以全民調來產生一個候選人，民調會包含對比、互比， 至於時間點，黨部會再找時間做確認。林明昌提出說明，下周進行第二次協調會，二月底前正式完成宜蘭縣長提名人選，大家一定要團結才能打贏勝仗。