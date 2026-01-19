宜蘭縣長參選人 林國漳1/19消防節社群分享 承諾全力推動三項具體作為，照顧消防相關人員

適逢消防節，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳向所有消防與救災相關人員，致上最深的感謝與敬意。（林國漳競辦提供）

▲適逢消防節，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳向所有消防與救災相關人員，致上最深的感謝與敬意。（林國漳競辦提供）

一月十九日消防節，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳向所有消防與救災相關人員，致上最深的感謝與敬意！林國漳承諾，未來進入縣政府，將全力推動三項具體作為，照顧消防相關人員：

一、協調中央，優先增加宜蘭縣消防人力：依現行預算員額，宜蘭縣消防人力可增至四四八人，但目前實際僅有三九五人。林國漳將積極向中央爭取增加人力，減輕第一線同仁過度負擔。

二、為民服務勤務全面檢討委外，降低警消勤務壓力、強化救災專業：目前捕蜂勤務已委外，但抓蛇勤務仍由消防局承擔。未來將全面檢討非救災本業的勤務，回歸專業分工，讓消防人員專心救命。

三、提高義消人員意外保險與協勤補助：成立專案小組，盤點現有經費與預算空間，逐步提高義消的保險保障與協勤費用，讓每一位投入救災的夥伴，都有更完整的後盾。

林國漳表示，一一九這三個數字，是每一位台灣人在面對火警、災害、緊急時刻時，最直覺、也最讓人安心的存在，感謝消防人員身為第一線的救災者，總是在關鍵時刻，用自己的生命守護公共安全。照顧消防人員，不能只停留在口頭感謝，更必須落實在 人力、制度與生命安全的保障上。消防節，向所有堅守崗位的消防與義消夥伴，致上最深的敬意。