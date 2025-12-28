宜蘭縣長戰開打 陳琬惠：不是總統喜愛、也不是「球來就打」

民眾黨縣長參選人陳琬惠（中）今（28日）直言，自己不是因「總統喜愛」被推上台面，也不是被動等待機會，而是長期深耕宜蘭、主動承擔責任。（吳佩蓉攝）

民眾黨今下午於宜蘭市中山公園舉辦「全國小草集結挺琬惠．用行動改變宜蘭」活動，黨主席黃國昌率隊南下，與陳琬惠一同掃街拜票。（吳佩蓉攝）

2026宜蘭縣長選戰升溫，民進黨推出深受總統賴清德青睞的林國漳參選，國民黨不分區立委吳宗憲面對是否獲中央提名，則多次以「球來就打」回應。民眾黨縣長參選人陳琬惠今（28日）直言，自己不是因「總統喜愛」被推上台面，也不是被動等待機會，而是長期深耕宜蘭、主動承擔責任。

民眾黨今下午於宜蘭市中山公園舉辦「全國小草集結挺琬惠．用行動改變宜蘭」活動，黨主席黃國昌率隊南下，與陳琬惠一同掃街拜票，展現黨中央全力輔選態勢，活動也成為年底前重要的選戰動員場次。

廣告 廣告

陳琬惠表示，卸任立委後，不論是否具有公職身分，自己仍持續在宜蘭服務鄉親，這份堅持並非來自政治靠山，她的參選選擇來自對宜蘭土地的情感，而非被動等待安排。

談及宜蘭發展方向，陳琬惠指出，從陳定南時期奠定的綠色生態價值出發，宜蘭已走到重要轉折點，未來應在綠色經濟基礎上，發展兼顧產業、交通與生活品質的治理模式。她也提出改善交通瓶頸、促進地方經濟，以及強化高齡化社會醫療與長照體系等政策方向。

陳琬惠強調，自己不只是準備好了，而是希望承載宜蘭縣民的期待，帶著大家的希望往前走，呼籲鄉親給她4年時間，讓她有機會為宜蘭縣民服務，證明改變不是口號。

民眾黨主席黃國昌致詞時表示，陳琬惠在宜蘭有「碗粿」的親切綽號，是一步一腳印累積地方信任的候選人。他呼籲宜蘭鄉親站出來支持民眾黨推出的最強人選，給陳琬惠4年時間，讓宜蘭有機會走出不同的道路。

【看原文連結】