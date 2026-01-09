宜蘭縣長提名傳「勝選3條件說」？ 國民黨駁：子虛烏有

各黨積極備戰2026地方選舉之際，有媒體報導指出，國民黨主席鄭麗文對宜蘭縣長提名的人選提出3條件，第一要能勝選、第二要能夠藍白合的人、第三要能夠在選戰中抵擋得住民進黨司法攻擊的人選。對此，稍早國民黨也作出回應。

國民黨宜蘭縣長選舉目前出現兩強相爭態勢，宜蘭縣長則有議長張勝德與藍委吳宗憲均爭取提名。然有消息傳出，鄭麗文對宜蘭縣長提名的人選提出3條件，首先是要能勝選；其次是能夠藍白合的人；最後則是要能夠在選戰中抵擋得住民進黨司法攻擊的人選。

國民黨今下午回應上述訊息表示，針對媒體報導指稱國民黨主席鄭麗文對宜蘭縣長提名人選設有所謂「三項條件」，相關說法子虛烏有。

國民黨強調，鄭麗文主席對縣市長提名，始終堅持依據國民黨「 115年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」與「公職人員選舉候選人提名辦法」既定提名規則辦理，絕無所謂的「條件說」。

