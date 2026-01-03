宜蘭縣長提名拚出線 張勝德辦首場懇託會秀政治實力

國民黨宜蘭縣議會議長張勝德（右）今天舉辦懇託會，他上台前與支持者們揮手致意，並呼籲鄉親給予支持，讓他可以代表國民黨參選縣長。（李忠一攝）

國民黨宜蘭縣議會議長張勝德（前排揮手者）今天舉辦首場懇託會，盼鄉親支持他選縣長，不少議員、地方要角現身相挺。（李忠一攝）

國民黨宜蘭縣議會議長張勝德、立委吳宗憲爭選縣長，今天（3日）張勝德在冬山鄉舉辦首場的懇託會，張勝德強調，會盡全力爭取地方的支持，贏得最後的勝利。雖然與張、吳2人競爭浮上檯面，但吳宗憲強調，與張勝德是戰友、夥伴關係，沒有任何的惡性競爭。

國民黨宜蘭縣黨部日前邀請張勝德、吳宗憲協調，但2人參選縣長意願強烈，近期黨中央將再協調。不過2人拚選舉的步調不變，吳宗憲在協調前夕辦造勢會，還在羅東掛起首面競選看板，張勝德則在今天舉辦首場懇託會。

今天的懇託會張勝德展現政治實力，多名議員現身相挺，被視為挺吳派的議員林岳賢、黃琤婷等人出席，宜蘭市長陳美玲、羅東鎮長吳秋齡等多名要角也出現在懇託會中，眾人在台上與張勝德同框，齊喊「加油」為他打氣。

張勝德在台上聚焦「生、老、育、養、就業」等5大民生議題，也分享自身背景表示，自己從出社會起便長期在工地工作，直到近年才投入政治，這段歷程讓他更能理解基層家庭在生計、照顧與就業上的實際困境。

他強調，參選縣長的初衷並非只為縣長頭銜，而是希望站在第一線，為宜蘭扛起長期累積的民生問題，透過制度調整與資源整合，逐步改善人口結構與生活環境。他呼籲大家在黨內提名與民調機制中給予支持，並協助向更多鄉親說明其理念，讓地方需求成為縣政改革的出發點。

對於張勝德舉辦懇託會，吳宗憲表示，透過懇託會、座談等方式與大家多溝通，「我覺得這樣很好。」他指出，有議員跟他談起這件事，他回應只要張議長有任何活動，大家都要去參加、支持，他與張勝德都有彼此是戰友、夥伴的共識存在。

