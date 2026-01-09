宜蘭縣長提名爆「3條件說」？國民黨火速澄清：完全沒這回事

國民黨宜蘭縣長提名作業持續進行，有媒體報導指出黨主席鄭麗文對人選設下3項條件，包括要能勝選、能夠藍白合，以及能在選戰中抵擋民進黨司法攻擊，對此國民黨今（9）日發布聲明駁斥相關說法是子虛烏有，強調提名作業始終依據既定規則辦理。

國民黨中央黨部。（資料照／中天新聞網）

目前國民黨宜蘭縣長參選人尚未確定，呈現兩強相爭態勢，宜蘭縣議會議長張勝德與立法委員吳宗憲均積極爭取提名。黨中央預計於1月16日下午進行協調，宜蘭縣黨部也將表達地方人士看法及民意供參考，若協調不成，張勝德與吳宗憲雙方都同意進入民調程序。

國民黨主席鄭麗文。（資料照／中天新聞）

針對媒體報導所稱的「3項條件說」，國民黨9日發布新聞稿表示，鄭麗文對縣市長提名始終堅持依據國民黨「115年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」與「公職人員選舉候選人提名辦法」既定提名規則辦理，絕無所謂的「條件說」。

國民黨立委吳宗憲（左）及宜蘭縣議長張勝德（右）皆有意爭取國民黨提名參選宜蘭縣長。（圖／中央社）

國民黨在去年底已完成首波縣市長提名，徵召立委謝龍介、柯志恩、蘇清泉分別參選台南市長、高雄市長、屏東縣長，以及徵召台東縣議會議長吳秀華出征台東縣長。各黨積極備戰2026地方選舉之際，國民黨近來持續協調各地人選，除宜蘭縣長外，台中市長人選也預計在1月16日進行協調。

