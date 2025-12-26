宜蘭縣長爭出線 張勝德將辦問政懇託會

國民黨宜蘭縣議會議長張勝德將舉辦問政懇託會。（宜蘭縣議員楊弘旻提供）

民進黨為備戰明年宜蘭縣長選舉，搶在今年10月徵召律師林國漳參選，國民黨有立委吳宗憲、議長張勝德表態選縣長，吳宗憲在黨內9人小組協調前夕，舉辦「宜蘭走新路」造勢活動，在支持者的建議下，張勝德將巡迴各鄉鎮開講，預計明年1月3日會在冬山鄉舉辦首場懇託會。

國民黨宜蘭縣黨部組成9人提名小組，會在27日再邀請吳宗憲、張勝德協調，但這場內部會議是要討論誰選縣長的「遊戲規則」，並非透過一場內部會議就決定誰選縣長。

廣告 廣告

不過，在協調會前，吳宗憲邀請立委謝龍介等人助講，26日在宜蘭市五穀廟舉辦「宜蘭走新路」造勢活動。這場造勢活動在上周傳開後，挺張勝德的支持者就紛紛向他建議，應該也要向鄉親辦說明會，讓縣民了解參選的理念與決心。

國民黨冬山鄉選區議員楊弘旻證實，張勝德會在明年1月3日在冬山鄉農會旁舉辦「縣長提名問政懇託會」。他說，雖然沒有立委等大咖出席，但會有支持、認同張勝德的民意代表與地方人士現身。

楊弘旻表示，張勝德會透過懇託會讓鄉親知道參選縣長的決心，以及未來的施政方向；冬山鄉是首場懇託會，後續會在各鄉鎮辦理。

【看原文連結】