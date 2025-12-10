宜蘭縣長藍營內戰爆「放狗咬人」 張勝德：與事實出入大

國民黨宜蘭縣議會議長張勝德（左）、立委吳宗憲（右）都表態參選宜蘭縣長，而民眾黨已徵召前立委陳琬惠（中）參選，藍白合不合？3人是否推1人參選？引發地方關注。（本報資料照片）

國民黨宜蘭縣議會議長張勝德、立委吳宗憲均表態參選縣長，但媒體人吳子嘉昨天爆料，指吳宗憲受邀出席地方餐會，卻遭挺張的議員嗆聲「你選不上的啦」等語，此舉如「放狗咬人」。今天（10日）張勝德回應，他與吳宗憲都是同黨同志，彼此溝通無礙，爆料內容與事實出入頗多。吳宗憲則說，這是很小的事、毫無意義，對宜蘭沒有任何幫助。

國民黨內再次被爆出「網內互打」不是第一次，在國民黨主席選舉前、花蓮光復洪災復原期間，台北市前市長郝龍斌在宜蘭出席餐會照片被流出，這次又被爆料「網內互打」，對於這2起事件，張勝德嘆說，真的對黨不好。

吳子嘉在網路節目中爆料指出，上周二國民黨的地方聚餐，吳宗憲受邀出席與百餘位黨公職互動，並被請進包廂，與張勝德及其父親張建榮會面，但席間有議員嗆吳「你選不上啦」、「不要來選」，吳子嘉說，講難聽點，就有被恐嚇的感覺嘛。

吳宗憲今天說，從昨晚到今日，有很多好友都在詢問及關心先前宜蘭黨部內部餐敘情況；感謝大家關心，黨部這個活動已過許久，竟然引起討論，他感到不解也覺得意外，當日僅是對宜蘭發展及選舉進行討論，有些不錯的意見與看法，是可以提供給我未來問政及爭取宜蘭人支持的方向。

他也表示，他一點也不在意，更沒有對外講，吳子嘉有打給他，他也回不評論，「這件事對我一點都不重要。」對宜蘭沒有任何幫助。

張勝德表示，爆料內容與事實出入頗大，這是縣黨部邀集大家討論黨慶，邀請對象都是黨代表、民意代表，因為有討論到選舉，議員有發言，吳宗憲也有在場，席間氣氛很溫和，吳宗憲也掛著微笑，2人還一起逐桌向大家致意。

張勝德嘆說，這個動作（指爆料）真的要避免，對黨不好，他跟吳宗憲一直保持良好的溝通，彼此也有是合作夥伴、不是競爭對手的共識。

