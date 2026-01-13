宜蘭縣長藍白合 傳鄭麗文開3條件 陳琬惠表示認同

民眾黨前主席柯文哲今陪同黨籍宜蘭縣長參選人陳琬惠參拜四結福德廟。 圖：民眾黨 / 提供

[Newtalk新聞] 今年宜蘭縣長選舉，民眾黨徵召前立委陳琬惠；民進黨徵召律師林國漳；國民黨方面則是藍委吳宗憲、宜蘭縣議會議長張勝德互相競爭。至於宜蘭藍白合進度，傳出國民黨主席鄭麗文就提名人選提出三個條件，包括要能勝選、要能夠「藍白合」的人、要能夠在選戰中抵擋住民進黨司法攻擊的人選。對此，陳琬惠今（13）日表示認同，並認為鄭麗文提出條件都是必要的。

陳琬惠今日與民眾黨前主席柯文哲參拜四結福德廟後，接受訪問。針對鄭麗文傳出3條件說法，陳琬惠表示，目前聽起來不管是吳宗憲、張勝德或她都朝向藍白合作為前提，而且兩邊都在討論，對於鄭麗文提出條件都是必要的，就像民進黨宜蘭縣長參選人林國漳會把「正派」掛在嘴上。

她認為，要對抗司法這件事情是滿基本條件，更不用說勝選和藍白合。陳琬惠表示，在宜蘭有大概六成左右民眾，對於賴清德政府非常不滿意，之前就說過為了拿下宜蘭這一局，藍白合以目前來說是主要方向。

