宜蘭縣長藍白合 張勝德：制度先行不搶時程

宜蘭縣長選舉藍白合的進度，民眾黨徵召前立委陳琬惠提出「最大公約數」的相關論述，縣議會議長張勝德回應制度先行不搶時程。（張勝德提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

針對外界關注二０二六宜蘭縣長選舉藍白合的進度，民眾黨徵召前立委陳琬惠提出「最大公約數」的相關論述，宜蘭縣議長張勝德九日表示，合作確實是社會所期待的方向，但任何政治合作都必須建立在公平透明的制度上，並回應宜蘭縣民的實際需求，才能真正獲得民意支持。

陳琬惠九日接受廣播節目「POP撞新聞」專訪，談及二０二六年宜蘭縣長藍白整合機制，她表示，兩黨主席都說要公開透明，如同國民黨立委吳宗憲所說，現在沒有誰是誰的小弟，現在雙方也都在思考機制，不外乎就是透過民調的方式，「只是民調要怎麼做，真的需要多方討論」，她認為還要加入社會調查，希望時間進程可以再加快。

張勝德指出，兩黨主席皆已公開承諾會以公開透明的方式處理藍白協調，而宜蘭縣目前尚未正式完成提名，正顯示兩黨希望在制度面找到最適合的合作方式。他強調，合作不能靠一句話定義，而是要靠制度讓支持者服氣。宜蘭的未來要穩健發展，過程更需要慎重。

面對陳琬惠提出希望「農曆年前拍板」的想法，張勝德表示，他理解選舉節奏確實緊湊，但宜蘭的決策不能只看時間，更應考量地方的承載度與候選人之間的協調成熟度。他表示，時程可以討論，但不應急於一時。

針對「誰是最大公約數」的議題，張勝德強調，最大公約數不應由任何個人自行宣示，而必須透過民調、地方意向探查等公開程序來驗證。他說，自己深耕地方多年，了解十二鄉鎮的發展需求，也具備長期公共服務的經驗，但最終仍尊重制度結果。他說，若機制顯示我能承擔責任，我會義無反顧；若機制結果由他人出線，我也會尊重並支持，這才是真正符合民眾期待的最大公約數。