宜蘭縣長藍白合？陳琬惠「我是最大公約數」：盼農曆年前定於一尊

民眾黨上週宣布徵召宜蘭縣黨部主委、前立委陳琬惠參選2026宜蘭縣長，她今（12/9）天在廣播節目中表示，希望藍白合結果能夠在明年農曆年前就完成，因為對手民進黨林國璋已經進入選戰節奏，拖太晚實在不利。她也強調，自己是藍白3名人選中的最大公約數，因為以擴張中間票源的效率來說，她已跑過2次大選，自己在地方知名度跟接觸度上，其實是相對廣。

陳琬惠今早接受廣播節目《POP撞新聞》專訪，對於藍白合議題，她表示，藍白合真的沒有那麼容易，所以從2024年到現在2025年，藍白在國會花了很長時間進行聯手合作，才有今天的基礎，可以重啟討論2026藍白合的可能性。陳琬惠認為，實務上藍白還有很多需要磨合的地方，也知道時間非常緊張，「但是緊張歸緊張，還是要有自己的步調。」

陳琬惠指出，目前民眾黨應該會針對新北市長、宜蘭縣長、嘉義市長、新竹市長提名人選，如果要藍白合，最重要的還是辦法跟機制，藍白黨主席都說過要公開透明，所謂好的機制，就是大家都要放下「沒有誰是誰的小弟」的想法，如果在制度設計上面，讓支持者覺得不公平的話，兩黨要往下走也會遇到很大困難。

陳琬惠認為，目前看來，這個機制要有很大的智慧，大家都在想一個更好的、雙方可以接受的機制，不外乎是用民調方式，只是要怎麼做，要多方討論，看來兩邊智庫也有在做協助。

陳琬惠說，藍白合最簡單就是協調，如果協調不成就要走到民調，不過協調到民調當中，還是要有社調過程，在地方上做探查，這階段會需要花很長時間，所以雙方高層持續有在討論中，但是兩黨對接也要坐下來才有辦法進行討論。她指出，兩位黨主席也會持續性保持聯絡、兩邊團隊也有成立藍白協調小組，對當事人來說，只希望時間可以加快。

陳琬惠表示，民進黨早就定於一尊，林國璋已經進入選戰節奏，相關宣傳已經在這個月開始，但目前藍白3人仍各跑各的，她希望藍白能發揮一乘三的效果。

主持人黃暐瀚詢問，希望「藍白合」結果何時出爐？陳琬惠表示，個人希望在明年農曆年前就完成，因為過年是民眾團聚的時間，而且在外求學、工作的鄉親也會回家。她提到，雖然民眾黨秘書長周榆修說過明年3月底這個時間點，但她認為這是藍白合的「deadline」 ，宜蘭縣長既然是第一個徵召，她不希望拖太晚。

陳琬惠認為，如果一拖再拖，等於落後民進黨3個月，她經歷過縣長、立委選舉，是目前4位人選中，唯一選過2次全縣的人，以宜蘭縣來說，以她的熟稔程度，她認為自己不會比他們其他人差，12鄉鎮跑過好幾輪。

陳琬惠指出，宜蘭的特性是「選人」排在「選黨派」前面，自己跑地方也聽到鄉親說「我們都選人不選黨」，如果太晚定於一尊，這件事是不利的，而且如果本來3個人選各有支持者，最後要把愛轉移一下，或許也需要一點時間。

最後，陳琬惠強調，目前藍白3個人選中，她認為自己是最大公約數，雖然3人各有優缺點，但如果以擴張中間票源的效率來說，因為她前面已跑過2次大選，她認為自己在地方知名度跟接觸度上，其實是相對廣。

