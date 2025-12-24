宜蘭縣長選情升溫 林國漳有信心一對一還是會贏

宜蘭縣長選舉藍白合？還是三腳督？民進黨宜蘭縣長參選人林國漳接受媒體人黃暐瀚「POP撞新聞」專訪，他說，對於未來藍白若整合完成，讓選戰形成一對一，他還是有信心贏過對手。（林國漳提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

二０二六年宜蘭縣長選舉藍白合？還是三腳督？民進黨宜蘭縣長參選人林國漳二十四日接受媒體人黃暐瀚「POP撞新聞」專訪，林國漳細數參選縣長的動機與政治淵源，主張「溫暖正派」，希望能打一場不抹黑、不賄選的乾淨選舉，對於未來國民黨、民眾黨若整合完成，讓選戰形成一對一，林國漳表示，還是會有信心贏過對手。

二０二六年宜蘭縣長選舉，民進黨徵召律師林國漳參選，民眾黨徵召前立委陳琬惠，國民黨有縣議長張勝德、不分區立委吳宗憲爭取提名，藍白陣營最近洽談合作，炒熱選戰話題。

廣告 廣告

林國漳接受黃暐瀚廣播節目「POP撞新聞」專訪，主持人詢問，明年宜蘭縣長選舉會是三腳督嗎？還是藍白會整合出一組？你可能會遇到誰？有信心勝選嗎？林國漳回說，藍白要不要合，他無從置喙，也沒辦法影響，不應該在意這一點，更重要的是如何提出最好政策，讓更多宜蘭人認識他、相信他，覺得他是「宜蘭人的最大公約數」，要持續行走基層，讓大家覺得他是最好人選。

主持人問他，如果藍白整合出一組，有信心在一對一情況下贏過對方？林國漳說，當然有信心。