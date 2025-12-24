宜蘭縣長選情升溫 民進黨林國漳力拚成為宜蘭人的最大公約數

〔記者江志雄／宜蘭報導〕明年底宜蘭縣長選舉藍白合？還是三腳督？民進黨縣長參選人林國漳今天(24日)受訪時說，他將持續勤走基層，向鄉親說明當宜蘭人的縣長，不是民進黨縣長，讓各界認同他是「宜蘭人的最大公約數」，不論是否藍白合，自己有信心勝選。

下屆宜蘭縣長選舉，民進黨徵召律師林國漳參選，民眾黨徵召前立委陳琬惠，國民黨有宜蘭縣議長張勝德、不分區立委吳宗憲爭取提名，藍白陣營最近洽談合作，炒熱選戰話題。

林國漳接受黃暐瀚廣播節目《POP撞新聞》專訪，主持人詢問，明年宜蘭縣長選舉會是三腳督嗎？還是藍白會整合出一組？你可能會遇到誰？有信心勝選嗎？林國漳回說，藍白要不要合，他無從置喙，也沒辦法影響，不應該在意這一點，更重要的是如何提出最好政策，讓更多宜蘭人認識他、相信他，覺得他是「宜蘭人的最大公約數」，要持續行走基層，讓大家覺得他是最好人選。

至於如何成為「宜蘭人的最大公約數」，說服國民黨及民眾黨支持者票投民進黨縣長參選人？林國漳認為，縣長選舉與總統大選性質不同，政黨色彩沒那麼重，他長期在宜蘭從事法律服務、當老師，很多政治光譜上屬藍白的人摒棄黨派考量，都很支持他。

林國漳強調，縣長應該是全民的縣長，不是民進黨的縣長，要服務全縣的人，以後當選也會貫徹這個理想。主持人最後問他，如果藍白整合出一組，有信心在一對一情況下贏過對方？林國漳說，當然有信心。

