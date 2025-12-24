宜蘭縣長選情 藍12月27日協調再與白整合 綠有信心

備戰明年宜蘭縣長選舉，國民黨宜蘭縣黨部27日將邀請立委吳宗憲、議長張勝德，討論由誰出線參選縣長的遊戲規則，再與民眾黨參選人陳琬惠協調，陳琬惠表示，民眾黨不會原地等待。民進黨參選人林國漳24日指出，如未來藍白合，他也有信心能勝選。代理縣長林茂盛昨說明縣政7年成果，對於是否參選縣長仍未鬆口，強調會顧好縣政。

吳宗憲、張勝德2人都堅持爭取國民黨提名參選縣長，27日協商並非決定誰選，而是討論出線方式，吳宗憲說：「會極力尋求共識，大家一定要團結。」張勝德則強調，參選人必須有在宜蘭深耕至少8年的決心，不能中途離開，若進入民調階段，機制必須公平、公開。

陳琬惠表示，民眾黨不會原地等待，藍軍要先解決自己的問題，她會持續向前推動選戰，28日會在宜蘭舉辦「全國小草集結挺陳琬惠」快閃行動。

此外，林茂盛也被視為藍軍可徵召人選之一，綠營內部有人認為，林茂盛是最難打的對手。不過，縣府在蘭陽舊橋等文資議題接連失分、挨批，文化議題攻防恐成林茂盛軟肋。

林茂盛昨細數縣政7年成果後，對於選不選縣長？林茂盛回應，他當過4年祕書長、2年副縣長及今年擔任代理縣長，對縣政很清楚，他會讓宜蘭愈來愈好。

林國漳接受電台節目專訪，對於如果藍白整合成功，是否有信心贏過對手？林國漳回應：「當然。」林國漳表示，他的行事風格不是以黨派作為考量，縣長是要服務全縣的人，「我要做全民的縣長，不只是民進黨的縣長。」