宜蘭縣長選戰藍白合三方競爭 陳琬惠喊話藍營以合為重

外界關注2026宜蘭縣長選舉，相較於綠營已定於一尊，推出行政院顧問、律師林國漳參選，藍白合的態勢未明朗，其中國民黨宜蘭縣議會議長張勝德、立委吳宗憲均表態參選縣長，民眾黨則徵召前立委陳琬惠角逐；陳琬惠今日接受節目專訪時表示，比民調最後結果是自己贏了，盼藍營能有善意及誠意，以合為重。

對於綠營推出林國漳參選，陳琬惠提到，當初綠營宣布推出林國漳參選時，所有人都一頭霧水，對此人極不熟悉，但派系不明顯的林國漳就是「總統賴清德的人，深獲信賴」，日前副總統蕭美琴公務考察行程赴宜蘭，身為國家的副總統，卻不顧行政中立，直接向在場推薦林國漳，此舉甚為不妥、行政不中立，根本就是「明明白白到直接不演了」。

針對藍白合的進度，陳琬惠則透露，地方選舉尤重互動、深入民間，因此藍白整合要快也必須快，否則地方經營將慢綠營一大步，喊話藍營如果比民調最後結果是她贏了，盼能有善意及誠意，以合為重。

陳琬惠表示，在宜蘭鄉親心中、最懷念也最尊敬的前任縣長就是陳定南，不只是因陳清廉，更重要的是其具備執行力與行動力，之後自己若有幸擔任縣長，一定是選前說了什麼、開什麼支票，選後就會做到。

