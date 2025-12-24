政治中心／綜合報導

律師林國漳代表民進黨參選宜蘭縣長，他透露其實在林聰賢擔任縣長時，就曾勸進他參選，總統賴清德去年10月也找他談，得到家人支持後才點頭答應，希望為宜蘭帶來改變，而藍白目前尚未整合，白營陳琬惠、藍營吳宗憲與張勝德拚出線，不排除會是三腳督局面，林國漳強調自己會努力成為最大公約數。

接受民進黨徵召參選宜蘭縣長，林國漳透露其實早在7、8年前，時任縣長林聰賢就曾勸進。





宜蘭縣長選戰藍白未整合 林國漳:會當宜蘭人最大公約數

律師林國漳代表民進黨，參選2026宜蘭縣長。（圖／民視新聞）

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳：「不是只有這一次，在前幾屆就開始有，包含林聰賢縣長就希望我可以來（接班），他在選第二任的時候，就曾經找我去談過這件事情，（賴總統）大概是去年十月的時候，他說要來拜訪我從那時候開始（勸進）。」

地方勸進加上賴總統欽點，讓從沒參政過的林國漳點頭，他也對宜蘭的未來有初步擘劃。

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳：「包含在交通方面在觀光方面，文化方面青年政策方面等等，勞工方面我們都有一套相關的政策，會陸陸續續的提出來，在地方來走我也發現，民眾都覺得需要改變，那看到我都會說你終於要出來了，我期待你很久，還有看到我主動來跟我握手，你一定要當選。」





律師林國漳代表民進黨，參選2026宜蘭縣長。（圖／民視新聞）





相較綠營定於一尊，藍白還處於分裂局面，其中民眾黨徵召陳琬惠，國民黨立委吳宗憲與議長張勝德爭出線，原定27號安排兩人見面協調，但吳宗憲提早一天在宮廟舉辦競選造勢，相較私底下動作頻頻，吳宗憲上廣播專訪，卻鮮少談到選情。

立委（國）吳宗憲：「賴清德還會幹什麼事情，我也不意外，2026年的選舉各位候選人，大家心裡要有一個準備司法攻擊。」

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳：「不管是兩組人馬或是幾組人馬，我想我們都有信心，不管怎麼合我們都是朝這樣的目標，我會成為宜蘭人的最大公約數。」

不管藍白會不會合，林國漳走自己的路，力拼藍天變綠地。

