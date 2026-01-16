宜蘭縣長選戰藍辦初選 綠重申步調不變

國民黨將採民調決定誰選宜蘭縣長，對此民進黨參選人林國漳表示尊重。（林國漳縣長競選辦公室提供）

爭取代表國民黨參選宜蘭縣長的議長張勝德、立委吳宗憲，今天（16日）赴國民黨中央協調，會後敲定2月底前將以民調決定誰參選。民進黨參選人林國漳表示「尊重」。他指出，不論是「藍藍合」或「藍白合」，對他而言最核心的任務始終沒有改變，會持續按照既定的節奏，深入基層走訪各族群。針對不同縣民的需求，提出最紮實的政見。

林國漳表示，他始終相信，選舉不是為了政黨利益，而是為了照顧全體縣民，自己會秉持「不分黨派、只問民生」的初衷，努力爭取成為一位服務全體縣民的「全民縣長」。

