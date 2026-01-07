



台灣民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠今（7）日前往台東縣政府拜會台東縣長饒慶鈴，台東縣副縣長王志輝，就城市治理與地方發展議題進行深入交流。陳琬惠特別選擇台東縣作為城市治理請益的首站，除了與饒縣長、王副縣長多年來在地方事務上已有交流基礎外，更要取經台東縣政府近年在城市治理、公共政策、與文化活動上的亮眼表現，盼將既有的成功經驗帶回宜蘭、打造出宜蘭城市IP。

陳琬惠表示「只要忙碌完工作之後，就會來到台東享受慢經濟」，台東多次獲得幸福城市與治理相關獎項，不僅展現政策成果，也讓人即使在工作繁忙之餘，仍願意一再造訪、深入體驗城市魅力。隨著台灣民眾黨正式提名她投入宜蘭縣長選戰，希望在城市治理起步階段，先向治理方向清楚、成果具體的縣市請益學習，將相關經驗轉化為未來服務宜蘭縣的重要養分。

廣告 廣告

陳琬惠表示，只要來一趟台東，就能深刻感受到「慢經濟」不只是政策口號，而是長期治理、融入城市日常的生活方式；也分享，2025年跨年期間，親身感受到台東跨年活動驚艷全台「跨年的那一天身旁的人都在討論台東的跨年」，更被媒體譽為「台灣最頂的跨年」。她也藉此向饒縣長請益，並分享自己近期在思考宜蘭縣是否推動大型場館建設，坦言在與相關委員與部會討論後發現，「建設相對容易，但後續維運非常的困難」，也因此更加佩服台東選擇不複製他縣市模式，而是「把整個台東變成了大舞台」。

饒慶鈴指出，台東跨年活動人數能逐年成長，卡司固然重要、同時整體氛圍的營造也是吸引民眾前來的關鍵。「很多人鋪個野餐墊，或者帶著飲料坐在那邊，享受這樣的氛圍。」強調是要創造出讓民眾來台東就能享受慢活、輕鬆快樂的氛圍「相信以後琬惠在宜蘭也可以成功打造」

談及縣府團隊運作與協力廠商關係的轉變，饒慶鈴表示台東縣府近年逐步轉變治理思維，將廠商視為共同完成公共任務的夥伴，而非單純被監督的對象。「我們的協力廠商都已經成為我們的夥伴關係」，她坦言這樣的模式是很難在目前各縣市當中看到，但也需要時間累積，「我們要取得同伴的信任，也要取得縣府之間的信任」。

針對城市治理與台東近年發展經驗，王志輝也進一步補充，台東的轉變並非一夕之間「活起來、紅起來」，而是長期累積、一步一腳印走出來的成果。為了讓治理方向具體落實，縣府很早便訂定以十年為期的政策白皮書作為施政藍圖去推動城市轉型「任何一個品牌的產生，都需要時間反覆去記憶」。

財政治理方面，台東縣府在《財劃法》爭議紛擾下，仍能清楚向議會說明自有財源、統籌分配款，以及一般補助款與計畫型補助款之間的差異與實際運用方式，展現高度透明與紀律，王志輝指出，過去地方政府常陷入「中央有補助就申請」的迷思，卻忽略實際需求與後續成本，台東縣府近年堅持先問「這否為台東要的？有沒有符合慢經濟？」若不符合，即使有補助也不申請；若是必要建設，就秉持「一塊錢當十塊錢花」的原則，審慎評估效益與投入方式。縣府也透過跨界合作與資源整合，例如與航空公司、交通單位協力推廣活動，不僅讓大型活動更具吸引力，也有效降低不必要支出，使整體財政狀況逐步改善。負債歸零本身並非治理成就，因為「只要不支出，就可以變零」，真正關鍵在於縣府能在支出逐年增加的同時，仍維持財務健全與效率，這才是台東縣在財政治理上最具價值之處

陳琬惠在聆聽縣府團隊分享後，也分享自己對台東博覽會的重新理解，這是一項貫穿多年、以「活化」為核心的城市再生計畫。她認為，從空間再造、政策整合到活動呈現，台東博覽會清楚展現城市IP的一致性、團隊合作的默契，以及持續創新的治理成果。最後，陳琬惠也代表台灣民眾黨感謝台東縣府團隊的接待與分享，強調此次拜會不僅是請益，更是一場深度學習之旅，「希望我們未來在城市治理上面，可以有更多的學習。」

會後媒體詢問，台東縣這次跨年活動如此吸睛，大功臣為台東有張惠妹和A-Lin等天后級歌手，宜蘭要複製是否有難度？陳琬惠強調「宜蘭也有告五人」，台東這次成功的跨年晚會本非一蹴而就，因此本日來請益，就是要取經如何整合地方資源、打造城市品牌，未來若自己能當選宜蘭縣長，即會比照台東、尋找宜蘭的定位與治理。



更多新聞推薦

● 宜蘭縣長選戰起跑 陳琬惠拜會饒慶鈴取經慢經濟模式