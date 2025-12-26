宜蘭縣長選戰! 吳宗憲.張勝德將初步協調 林國漳拚單獨過半

政治中心／綜合報導

2026宜蘭縣長選戰，在藍白整合之前，有意參選的立委吳宗憲、國民黨籍的議長張勝德明天將初步協調，今天吳宗憲先到宜蘭辦政見會，他強調一切按步調走、張勝德則強調耕耘基層。陳琬惠今天也辦小草應援拉聲勢。而民進黨的林國漳持續拚單獨過半，宜蘭跑不夠，還到基隆跟在外工作的鄉親拉票。

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳參加前縣長陳定南基金會舉辦的音樂會，和長輩們握手致意，一整天馬不停蹄，還跑到基隆市向在外打拚的鄉親拜票。

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳：「我若當宜蘭縣長，跟中央互相配合，讓宜蘭建設更加好，我希望我能選上縣長，當一個好縣長好不好，（好）。」

林國漳喊話獲得滿堂彩，在國民黨這邊，週六要找想選的立委吳宗憲、議長張勝德先協調，就這麼剛好，週五他先借宜蘭地標五穀廟辦政見會，廟主委林明昌剛好也是自家縣黨部主委，格外敏感。

聲音來源：國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌：「廟要跟民眾打成一片我們不分黨派，民進黨借我們也借他阿。」

立委（國）吳宗憲：「是事後才通知我們有這個協調會議，什麼時間點有個跟大家的說明會，以及什麼時間點我的看板會上去，這個一直以來都有我的步調，目標不變步調一致。」

宜蘭縣議長張勝德：「勝德一路走來勤走基層，公平公正公開之下，產生一位宜蘭縣長候選人，帶領我們打贏宜蘭縣長這場選戰。」

民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠：「不管是宗憲今天所辦理的活動，或我禮拜天有個小草應援的活動，我想都是希望更多宜蘭縣民可以看到我們。」

為了不重演2024年藍白分裂，痛失宜蘭立委的教訓，這回國眾兩黨3位參選人保持密切聯繫。林國章則專心拚單獨過半。

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳：「各政黨都有自己提名機制，我們予以尊重並祝福，我還是秉持自己的腳步全力以赴。」

藍綠白積極籌備，2026民主聖地這一仗瀰漫濃濃煙硝味。

（民視新聞綜合報導）

