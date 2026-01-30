宜蘭縣長選戰 綠營林國漳提出帶狀皰疹疫苗補助政策

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（左二）今天發表「『蛇』麼都不怕」健康計畫，承諾當選後將編列專款補助帶狀皰疹（俗稱皮蛇）疫苗。（李忠一攝）

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（中）承諾當選縣長後將編列專款補助帶狀皰疹疫苗，並設定「4年疫苗施打涵蓋率30％以上」為施政目標。（李忠一攝）

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今天（30日）發表「『蛇』麼都不怕」健康計畫，承諾當選後將編列專款補助帶狀皰疹（俗稱皮蛇）疫苗，讓弱勢全額補助，一般長者補助3000元，盼能重點照顧經濟弱勢與高風險族群，讓宜蘭縣的長者不再因疫苗施打費用高昂而卻步。

林國漳指出，目前帶狀皰疹疫苗每劑價格不菲，對許多家庭來說是一筆不小的開銷，為了減輕縣民負擔，他提出具體的補貼方案。

針對低收、中低收入戶及55歲以上原住民，縣府將全額補助疫苗費用，讓最需要的家庭不再為醫藥費發愁，確保弱勢長輩享有同等的健康權利；設籍宜蘭縣 65 歲以上長者，接種疫苗由縣府定額補助3000元，補助將以慢性病患者等高風險族群為優先，精準保護最脆弱的長輩。

林國漳表示，據統計，國人一生中感染帶狀皰疹的機率超過30％，引發的神經痛常令長者生活品質崩潰，然而目前國內接種率極低，不到10％，仍有極大的提升空間。

他表示，高風險族群不僅更易感染，症狀通常更嚴重且疼痛感更強，後續引發的長期神經痛及醫療支出更是驚人，因此他設定「4年疫苗施打涵蓋率30％以上」為施政目標；在縣府預算有限的情況下，透過精準補貼優先照顧弱勢及高風險長者，避免未來耗費更龐大的醫療資源。

林國漳強調，這項計畫秉持「專業精算、精準照顧」的精神，規畫在4年內投入1.56億元預算，預計為全縣3.16萬名長者提供疫苗補助。

