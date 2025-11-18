宜蘭縣長選戰 藍綠白點燃引信

宜蘭縣長選戰藍綠白全面戰備，民進黨已提名律師林國漳（左一），國民黨人選包括縣議會議長張勝德（右一）、立委吳宗憲（左二），前民眾黨立委陳琬惠（右二）也表態參選。（本報資料照片）

宜蘭縣長明年改選，藍綠白全面備戰，民進黨已提名律師林國漳參戰，國民黨為延續執政，除不分區立委吳宗憲以「目標一致，步調不變」回應外界，縣議會議長張勝德17日率先懸掛20面大型競選看板表態，甚至將遞交議員及鄉鎮市長連署推薦書給黨主席鄭麗文。就在鄭與民眾黨主席黃國昌今將會談藍白合前夕，民眾黨前立委陳琬惠在臉書提出「藍白要推出一位會贏的人參戰」，被視為再次展現參選企圖心。

宜蘭縣長戰場堪稱北台灣激戰區，不少藍營選將躍躍欲試，張勝德前天在街頭懸掛20面看板後，昨在臉書向鄉親訴說參選理由，直指宜蘭長年飽受淹水與災害補破網之苦，防災系統「不能再怕雨、不能再補洞」；面對高齡化議題，他認為長照與社區照護速度仍追不上需求，對於年輕人口外流，主張宜蘭需要的是產業、薪資與發展空間，而不是情感式呼喚。

廣告 廣告

張勝德強調，宜蘭不能只靠運氣過日子，2026不只是選縣長、而是選未來10年的道路，他願意承擔責任讓宜蘭更好，不論協調、初選或民調都完全接受，若最後非他出線，也會全力支持藍營候選人。

吳宗憲長期關注宜蘭發展、勤跑基層活動，今年2月更在宜蘭設立服務處，面對參選縣長，他昨低調以「目標一致、步調不變」8字回應。無黨籍代理縣長林茂盛施政穩定，也被藍營視為人選之一。

鄭麗文今將與黃國昌對談國政議題及合作方向，陳琬惠前晚在臉書寫下「2026用行動改變宜蘭」，被視為參選起手式，昨再以「陳琬惠做了什麼好事」為題，把自己卸任立委後持續在宜蘭耕耘的成果一次攤開，更提及「鄉親有感」，全力展現參選企圖心。

但陳琬惠也強調，藍白如何合作將由兩黨主席與中央團隊決定，她則按部就班在地方推動服務、爭取認同，希望在2026年獲得更多支持，為宜蘭持續努力。

林國漳則維持溫和基調，對張勝德爭取國民黨提名表示尊重與祝福，並強調民主應是一場良性競爭，不攻訐、不造謠、不賄選，希望共同打造乾淨選舉，呼籲參選者提出讓宜蘭更好的政策，交給選民決定最適合人選。