宜蘭縣長選戰 藍2月底前完成電話民調 (圖)

其他人也在看
習近平壓不住了？五大戰區表態兩極 網傳張又俠人馬交火、軍官爆辭職潮
中共國防部宣布調查軍委副主席張又俠與委員劉振立後，中國政局詭譎。網傳大量解放軍部隊全副武裝湧向北京，京津唐高速公路疑遭封鎖，中南海警備升級，氣氛緊張。軍中對此清洗行動反應兩極，部分戰區保持沉默，甚至有軍官爆料內部出現辭職潮。外界分析張又俠落馬可能與其「嚴重踐踏軍委主席負責制」有關，挑戰習近平權威。這波高層清洗引發軍心動盪，顯示習近平正面臨嚴峻挑戰，國際高度關注中國軍方動向。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 263則留言
賴清德表態「1前提」願國情報告！最新民調結果出爐 林楚茵回應了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導國民黨、民眾黨掌握國會多數，不僅頻通過爭議法案，中央政府總預算、國防特別條例至今仍遭擱置，將導致多項攸關民生的政策無法順利推動。總統賴清德先前表態，在符合憲政程序、內容不針對特定項目的前提之下，自己很樂意赴立院國情報告。《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨（29）日透露最新民調結果，顯示過半國人認為總統應進行國情報告，而民進黨立委林楚茵今（30）日也做出最新回應。民視 ・ 3 小時前 ・ 157則留言
賴清德勸進選黨團總召？蔡其昌談對決柯建銘：總統希望我在立法院多幫忙
民進黨立法院黨團即將進行幹部改選，現任總召柯建銘爭取連任，而新潮流出身的民進黨立委蔡其昌昨（29）日也宣布投入總召選舉，被問到總統賴清德是勸進一說，蔡其昌表示沒有勸進，賴清德是希望在立法院能多多幫忙。對於外界解讀為「賴系」與「非賴系」對決，他則否認此說法，並強調跟柯總召感情不錯，政黨政治往下走，這是必然的過程。媒體詢問是否受到總統勸進參選，蔡其昌表示，「沒有......風傳媒 ・ 5 小時前 ・ 21則留言
陳玉珍挺「這人」參選中常委 馬郁雯揭國安破口：曾多次被中國統戰部招待
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導國民黨第22屆中常委選舉在即，民進黨台北市議員參選人馬郁雯今（29）日揭露，國民黨立委陳玉珍力挺的參選人鄧治平，除在選...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8則留言
劍指伊朗？中東美軍艦增至10艘 規模堪比對付委內瑞拉｜#鏡新聞
中東地區戰雲密布！截至昨天（1/29）為止，美國總統川普共部署10艘軍艦到中東海域，疑似要對伊朗採取攻擊。因為這樣的龐大軍艦規模，已經和今年初美軍在偷襲委內瑞拉行動前，在加勒比海部署的兵力規模相當。然而，歐盟與美軍卻不同調，歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯昨天（1/29）宣布，將伊朗革命衛隊列為「恐怖組織」進行制裁，但仍堅持中東不需要有另一場戰爭。鏡新聞 ・ 3 小時前 ・ 1則留言
藍新北市長人選"徵召李四川"? 劉和然:別因對手打亂節奏
政治中心／綜合報導2026新北市長選戰，藍營人選卡關，原定一月底要舉行的"李劉會"也沒下文，中常委林金結提案，授權黨主席依內參民調直接徵召李四川，對此劉和然回應，別因對手節奏打亂自己，黨發言人牛煦庭轉述鄭麗文談話，強調新北協調進度順利，有信心在農曆年前產生人選。國民黨一月份最後一次中常會，具中常委身份的新北市議員在會中提案，授權黨主席直接徵召李四川參選。國民黨中常委林金結在會中提案，要求黨主席鄭麗文直接徵召新北市長人選。（圖／民視新聞）國民黨中常委 林金結：「授權由黨中央黨主席來逕自提名，來徵召新北市的市長，由黨中央直接內參民調，來徵召最強的候選人，來代表國民黨來參選。」新北市副市長 劉和然：「每個議員本來就有表達自己意見的想法，還是再強調不要因為對手的節奏，別人的想法，而把自己既定的節奏打亂，因為每個縣市的狀況不同。」國民黨中常委林金結在會中提案，要求黨主席鄭麗文直接徵召新北市長人選。（圖／民視新聞）眼看綠白選將都已經就位，藍營小雞的焦急不在話下，不過林金結的提案遭到婉拒。國民黨發言人 牛煦庭：「國民黨是一個有制度的政黨，按照制度來進行前進，那主席也再三跟大家保證，目前新北市的協調的進度是非常順利的，有信心在農曆年前會產生人選。」相較藍營人選卡關，即將卸任立委的黃國昌，2月2號開始就會在新莊競總上班，網路卻流傳一張照片，他的競總外，掛上"支持黃國昌票投蘇巧慧"的字樣，讓黃國昌氣炸。立委(民眾) 黃國昌：「照片這也是假的，支持黃國昌票投蘇巧慧，公然散播假訊息，這就是民進黨支持者的水準。」YouTuber 脫北夫妻：「什麼叫做民進黨支持者的水準，國蔥老師我是你的支持者，這是我的民眾黨黨證，國蔥老師我寫支持黃國昌有錯嗎，我支持你耶，居然還說舔不知恥 ，我都沒有說你臭不可聞黃國昌好嗎。」距離投票只剩十個月，越接近農曆過年，新北市長選戰越見白熱化。原文出處：藍新北市長人選"徵召李四川"? 劉和然:別因對手打亂節奏 更多民視新聞報導翁曉玲、陳玉珍又惹議 為護航徐榛蔚告3部長睽違9年重啟國共論壇 鄭麗文喊：中國是親人多次表達辭意！陳菊請辭監察院長獲准 賴瑞隆不捨：衷心祝福花媽民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
綠營台北市長誰出戰？戴錫欽點名1人：最具威脅
政治中心／張予柔報導面對年底九合一選舉，民進黨台北市長人選至今尚未拍板定案，黨內討論聲浪持續升溫。對此，國民黨台北市黨部主委、台北市議長戴錫欽日前接受媒體人黃暐瀚專訪時直言，近期被外界點名的台北101董事長賈永婕「不可能參選市長」，若民進黨真要對現任市長蔣萬安構成實質威脅，「這1人」將會是藍營必須高度戒備的對手。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
嗆美國！伊朗海軍實彈軍演封鎖荷姆茲海峽 全球石油、天然氣運輸衝擊大
伊朗國營媒體《Press TV》指出，伊朗革命衛隊（IRGC）海軍部隊計畫於2月1日與2月2日在荷姆茲海峽舉行大規模實彈軍事演習。由於目前美國與伊朗關係正處於高度對峙，此舉被視為德黑蘭當局對美方軍事壓力做出的強硬回應。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 6則留言
藍營內鬨！遭控出賣黃呂錦茹 賴苡任喊冤：將向紀律委員會完整說明
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導平面媒體報導，國民黨台北市第一選區（士林、北投）議員擬參選人賴苡任遭全國黨代表、士林區義信里長許立丕指控，稱他涉嫌傷害黨譽、出賣同黨議員張斯綱，讓台北市黨部前主委黃呂錦茹被羈押，因此今（28）日在中常會提案，建請考紀會開除黨籍。對此，賴苡任回應，選舉從來不是一條容易的路，面對質疑，他選擇坦然以對、如實說明，並強調「君子坦蕩蕩」，自己有完整的證人、證據可以證明自己清白，未來也會向紀律委員會一五一十完整說明。今日下午3時30分，賴苡任在士林區前港公園接受媒體聯訪，回應許立丕的指控。賴苡任指出，關於選區內非常資深的里長、黨內資深前輩許立丕，實名對自己做出的多項指控，他早在去（2025）年11月12日，尚未宣布參選之前，基於對黨內前輩與地方里長的尊重，主動前往拜會。他回顧，雙方當時聊超過1個小時，氣氛愉快融洽，針對地方治理、公共事務交換意見，許立丕當時也拍拍自己，說國民黨需要年輕人出來，也非常鼓勵他出來選市議員；而許立丕不只有選過里長，也選過本選區的市議員，「我有跟他講，因為過去他優秀的表現，所以想像他看齊，這次出來為民服務，在這樣的背景之下進行拜會」。賴苡任感嘆，輾轉得知許立丕列出十大罪狀，洋洋灑灑寫了四頁紙，具名指控自己，「當然這就是選舉，選舉從來都不是一件容易的事情，無論過去他對我的支持與鼓勵，我還是會把它當成黨內前輩的提攜跟指點，也包含他這次對我實名的指控」。關於十大罪狀的部分，賴苡任區分為三個層面說明：第一、政治層面指控部分指控所引用的所謂「證據」，多為罷免期間特定媒體的報導，內容是否經過完整查證，本就存疑。包括所謂「五十萬元」及「向民眾黨高層求關說」等說法，賴苡任已在公開節目與多個場合反覆澄清，絕無此事。相關事實在當前資訊透明的環境下極易查證，無論是民眾黨或新竹市政府，皆可查證是否曾有相關接觸，這並非模糊空間，而是一翻兩瞪眼的事實。第二、司法層面指控對於司法案件的理解與看法，賴苡任表示尊重許立丕里長的個人認知，但遺憾的是，相關指控同樣主要援引媒體報導，並未檢附完整筆錄內容，也未提出起訴書等司法文件。若要以司法為依據，理應回歸完整證據，而非片段資訊，且相關筆錄內容多達數萬字，若未完整檢視，即逕行實名指控，實屬可惜。賴苡任也呼籲許立丕里長，可將五萬多字的筆錄再細讀一遍、再進行實名制檢舉。第三，關於是否具備參選資格的質疑賴苡任指出，參與選舉是中華民國憲法賦予每一位公民的基本權利。若許立丕里長有意再次投入士林北投市議員選舉，完全可以依制度參與初選，他本人樂見其成。國民黨本就人才濟濟，優秀前輩與年輕世代共同競爭，本是黨內常態。媒體提問，關於部分指控提及罷免期間經費、資源運用等問題，賴苡任重申，相關支出是否由本人墊付，皆有明確金流與匯款紀錄可供查證。實話實說不等於傷害政黨，將事實等同於對黨不忠，這樣的指控未免過重。賴苡任也再次強調，士林北投長期以來並非國民黨優勢選區，兩位立法委員皆為民進黨籍，黨內更應團結一致、對外作戰，而非內部消耗。他不樂見任何形式的黨內攻擊，因為這只會讓真正的對手坐收漁利，親痛仇快。另外針對許立丕里長質疑，為何自己過去選舉時都沒有公車廣告，為何賴苡任有公車廣告？賴苡任回應，每個人的競選策略本就不同，我這次有用菜瓜布做為競選小物，過去許里長就沒有。我這次還有平安卡，過去許里長也沒有。只要競選文宣合法，就是創意的體現，這也是年輕人的優勢，發揮創意吸引選民。對於相關檢舉與指控，賴苡任表示，若未來黨部紀律或相關委員會要求說明，他將毫不迴避，願意針對所有事項，一五一十、完整說明，並提出人證與物證，以證清白。最後，賴苡任強調，從去年12月1日正式宣布投入初選至今，他所依循的只有一個原則，就是面對民意、承擔責任。選舉制度本就允許新舊世代共同競爭，而他選擇站出來，正是因為在基層走訪過程中，感受到來自士林北投市民的支持與期待。他會用行動回應這份期待，也會把所有質疑，交由事實與制度檢驗。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：快新聞／藍營內鬨！遭控出賣黃呂錦茹 賴苡任喊冤：將向紀律委員會完整說明 更多民視新聞報導四叉貓直播被飲料潑頭！藍營支持者拒付5萬和解 慘被北檢起訴了黨內互打！應曉薇爆料「鍾小平參加公祭違規停車」 諷「官威太大了吧」應曉薇爆鍾小平違停 開轟"三進三出小瓶子.全黨唾棄"民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
陳菊請辭監察院長獲准 外甥立委、子弟兵曝花媽心境
總統府28日發布總統令，監察院長陳菊請辭獲准，自2月1日生效。總統府發言人郭雅慧表示，陳菊先前因中風住院即提出辭呈，總統勸請以健康為重，惟陳菊近期再度請辭，總統予以同意，並委請監察院副院長李鴻鈞代理院長職務。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 21則留言
國共同一時間宣布交流 民進黨：處處配合中方、藍對北京交代？
政治中心／綜合報導國民黨副主席蕭旭岑與智庫副董事長李鴻源，宣布二月初率團訪問中國北京，與中方就產業、觀光、能源等民生議題進行交流，不涉政治議題，同一時間國台辦記者會也宣佈交流訊息，民進黨發言人韓瑩質疑，從論壇名稱到記者會時程，處處配合中方主導，質疑藍營是對台灣負責，還是對北京交代？民視 ・ 1 天前 ・ 23則留言
竹縣藍營初選大震撼 陳見賢請辭主委、徐欣瑩贊成開放參選
國民黨新竹縣黨部主委陳見賢，今天（29日）透過社群平台宣布將辭去主委職務。陳見賢表示，近期因初選風波成為抹黑與造謠對象，為避免支持者與基層黨員受到驚擾與傷害，決定承擔責任並請辭，期盼黨內紛擾能就此平息中廣新聞網 ・ 22 小時前 ・ 1則留言
挑戰「萬年總召」柯建銘！蔡其昌曝選擇承擔原因：總統希望我在立院多幫忙
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導民進黨立院黨團幹部即將面臨改選，除「萬年總召」柯建銘有意爭取連任，立委蔡其昌日前也表態有意參選。對此，蔡其昌今（30...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 4則留言
被問張又俠落馬敏感問題! 國台辦尷尬避提姓名
政治中心／綜合報導中國解放軍高層頻頻遭整肅，今天國台辦被台媒問到張又俠及劉振立落馬問題，國台辦發言人一聽到關鍵字，先深吸一口氣，接著開始猛翻資料，彷彿當機，回答問題時更是隻字未提官員名稱，僅回中共懲治腐敗零容忍。中央社記者：「中共中央軍委副主席張又俠、以及中共中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，因涉違紀違法遭到調查，有關共軍高層人事動盪，對兩岸關係發展會有影響嗎？」一被問到敏感問題，國台辦發言人先是停頓幾秒，低頭猛看資料，小心翼翼，謹慎回答。國台辦發言人張晗：「第二個問題...有關立案審查調查，再次表明黨中央、中央軍委懲治腐敗，無禁區、全覆蓋、零容忍，是黨和軍隊有決心、有力量的重要體現。」被問張又俠落馬敏感問題，國台辦尷尬避提姓名。（圖／民視新聞）不僅隻字未提張又俠及劉振立兩人名稱，國台辦官網的文字，人名也都以"軍方高層"取代，可見話題有多敏感。長期研究兩岸情勢的陸委會主委邱垂正，對於張又俠落馬後的兩岸情勢表達憂心。陸委會主委邱垂正：「如果說沒有人幫他(習近平)，一起來用專業的判斷，方方面面做好規劃，會不會冒險做決策，民族主義就容易用簡單粗暴的方式，去解決複雜敏感的問題，這樣就更容易出錯。」被問張又俠落馬敏感問題，國台辦尷尬避提姓名。（圖／齊有此理）邱垂正分析，習近平對政權一把抓，尤其2027又是中共建軍100周年，習近平不光對外展現軍事肌肉，對內也要有交代。陸委會主委邱垂正：「敢跟習近平說不一樣的話的人，可能就大幅減少，因為定於一尊，決策也沒有不同的意見，容易一言堂，他任內為了鞏固自己的權力，形塑他是一個成無可取代的中共領導人，而且他還要跟美國去秀肌肉，各種戰艦噸位已經超過美軍。」面對中國高層人士動盪，我方高度掌握，嚴正以待。原文出處：被問張又俠落馬敏感問題！ 國台辦尷尬避提姓名 更多民視新聞報導翁曉玲、陳玉珍又惹議 為護航徐榛蔚告3部長睽違9年重啟國共論壇 鄭麗文喊：中國是親人多次表達辭意！陳菊請辭監察院長獲准 賴瑞隆不捨：衷心祝福花媽民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
蕭旭岑又率團去中國！「國共智庫論壇」2月北京登場 陸委會說話了
即時中心／黃于庭報導國民黨主席鄭麗文上任至今，親中路線備受質疑，「國共兩黨智庫論壇」將在2月3日於北京登場，屆時將由副主席蕭旭岑率團前往，並稱雙方就旅遊、產業、環境、永續發展等進行交流，不觸及政治性議題。對此，陸委會今（28）日回應，「蕭旭岑三不五時就帶團往對岸跑，台灣民眾都看在眼裡」。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
國共論壇2/3登場！鄭麗文喊「中國是親人」 綠委：飛彈對著親人？
台北市 / 綜合報導 國共論壇將於2月3日在北京舉辦，這次主題定調為智庫交流，國民黨主席鄭麗文今(28)日在中常會上也喊話，中國是我們的親人，要和平寫下歷史；但民進黨立委沈伯洋也反批，親人會用飛彈對著你、斷你的邦交國嗎？另外針對國台辦證實將「旅遊議題」擺在第一位，陸委會也發出聲明表示，任何團體未經政府授權不得與對岸進行政治性協議。中國遊客來台2019，在故宮前拍張照中國人來台旅遊，人數一年不如一年，根據最新統計，2025年台人赴中490萬人次中人赴台55萬人次，不過就在國民黨要赴中前，中國文旅部再發布新版，「大陸居民赴台灣地區旅遊合約示範文本」，國台辦也證實國共論壇重啟，並將「旅遊議題」排在第一順位。國民黨高雄市長參選人柯志恩說：「這個交流如果實質上是，完全鎖定在這些(民生)議題上面，我想台灣人民的眼睛都是非常的雪亮。」民進黨高雄市長參選人賴瑞隆說：「如果國共論壇的前提是在於，完全接受習近平的一國兩制，接受一個中國，消滅中華民國的話，那台灣人民是不可能接受的。」28日國民黨副主席蕭旭岑才開記者會，要公布國共論壇細節，就引起高雄市兩黨參選人隔空互槓，或許怕被放大檢視傷害南部選情，睽違九年的論壇定調智庫交流。議題設定在非政治性領域，內容聚焦觀光旅遊交流產業交流合作環境永續發展，但這回赴中除了將會面國台辦主任宋濤，據了解此次國共論壇，鄭麗文特別指示黨中央與對岸研商，希望國民黨與中國建立起來的平台，和中國產官學界進行交流進一步對相關產業有幫助，也被視為春節後的鄭習會舖路。國民黨主席鄭麗文說：「美國曾經是我們的恩人，但大陸是我們的親人。」立委(民)沈伯洋說：「請問親人會用飛彈對著你嗎，親人會說要血洗你嗎，親人會斷你的邦交國嗎，親人會通緝你嗎。」隨著國民黨出發前夕陸委會也發出聲明，任何團體未經政府授權不得與對岸進行政治性協議，隨著國共論壇即將登場，也在藍綠之間開啟新戰場。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 8則留言
李貞秀尚未棄「中國籍」！柯聲援：該列SOP 劉世芳：規定很清楚
台北市 / 綜合報導 民眾黨立委即將大換血，準立委李貞秀的中國籍配偶身分，再次成為焦點，昨(29)日陸委會召開記者會，副主委梁文傑表示，到現在都還沒看到李貞秀放棄中國國籍，不知道要怎麼處理。而柯文哲聲援自家立委，向陸委會和內政部喊話，應該列出明確SOP，對此內政部長劉世芳回應，法律就是法律，相關規定很清楚。民眾黨準不分區立委李貞秀(2024.11.15)說：「在台灣生活超過30年，(30年耶)，今天這些青鳥有幾個人，超過30歲的啊。」大吐苦水抱屈甚至開嗆青鳥，李貞秀即將循民眾黨兩年條款，將接任民眾黨不分區立委，不過他中國籍配偶，恐怕讓他就任增添變數，因為現在相關機關，都還沒看到李貞秀，提出放棄中國國籍申請。陸委會副主委梁文傑說：「因為她到現在都還沒有提出來申請文件，所以我也不知道，這個就職到底要怎麼處理。」無奈坦言不知道開怎麼處理，因為依照《國籍法》第20條規定，中華民國國民兼具外國國籍者，就是必須放棄外國國籍，並在就職到職日起1年內完成相關手續，不過根據過往經驗，中方不承認我國，因此若中國籍配偶，以改投中華民國籍為由，申請喪失中國國國籍，普遍會受到刁難，對此前民眾黨主席柯文哲，也發聲聲援自家準立委。前民眾黨主席柯文哲說：「我們應該要求陸委會，內政部，明確地講出SOP，，就流程圖，國家可以訂法律，但是你要很清楚說，這法律要怎麼做，一個一個步驟來。」矛頭指向政府部門準則沒訂好，對此內政部長劉世芳部長則回應，法律就是法律相關條文規定很清楚，目前中國相關單位網站，就有退籍證書提供下載，民眾黨實施兩年條款，準立委們就任資格問題成為焦點。 原始連結華視影音 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
藍白自提軍購版本 媒體人呼籲卓榮泰「勿做這事」
【論壇中心／綜合報導】民眾黨立法院黨團昨（27）日提出黨版的軍購特別條例，預算上限4000億元，並採一年一期方式編列，還刪除「非紅供應鏈」，對此，行政院秘書長張惇涵表示，這不符合台美間軍購程序跟慣例，會使台美間處理軍購案窒礙難行，而傳出國民黨團及智庫也正在研擬藍版軍購特別條例草案，國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，相關軍購內容仍在討論中，待黨團大會充分討論後，將對外向社會說明提案方向。資深媒體人王瑞德今日在《頭家來開講》節目中表示，無論是民眾黨還是國民黨的版本，要付委或要三讀都可以，但他喊話行政院長卓榮泰「不准副署」，「若副署，我連卓榮泰都要求要下台」，王瑞德表示，種違憲、侵犯行政權的法案都能通過，那乾脆台灣不用選總統了，立委當家就好，若今日是藍或白當家做主，隨便愛怎麼玩就怎麼玩，「想要當家主事，等2028選上再說」，現在行政權、三軍統帥是賴清德，是民進黨執政，國防跟軍事採購就是中央的職權，美國也只會跟代表中央的官員聯絡。軍購案攸關國防，國防部27日召開記者會，國防部戰略規劃司長黃文啟表示，軍購案發價書必須獲立法院同意預算後才可簽署，若現在特別條例審查時機太久，勢必會讓軍購案胎死腹中。原文出處：藍白自提軍購版本 媒體人呼籲卓榮泰「勿做這事」 更多民視新聞報導黃國昌自提軍購案哪裡不一樣？學者比對逾7成雷同：就是抄襲民進黨北市最強母雞誕生？多數民意希望「他」披綠袍 最新民調曝光川普宣布韓國關稅上調至25％ 胡采蘋喊「台灣傳產站出來」阻惡鬥民視影音 ・ 1 天前 ・ 2則留言
立院朝野共識 邀卓揆目3月3日報告台美關稅
台美關稅談定，賴清德總統前天喊話在野黨不要阻擋，行政院長卓榮泰昨天也說，「難道在野連未來台美關稅的談判也要擋嗎？」藍白立...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
鄭任汶專欄：鄭麗文該看看習近平怎麼整肅「親人」
近日中共中央軍委第一副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立遭到立案調查，北京形同戒嚴，但網路訊息混亂，傳出的影像真假難辨，還有消息指出有軍隊抵制，也有部隊觀望。在訊息封閉的極權中國，真相比呼吸難求。而此情勢讓人立刻想到韓國電影《首爾之春》，此電影一開始就表明「根據真實事件改編」，這是指1979年12月的《雙十二政變》，軍人全斗煥利用晚上發動政變，推翻總統朴正熙遇刺身亡後的政權，劇中影射全斗煥的角色有個著名台詞：「輸了就是政變，贏了就是革命！」鏡報 ・ 10 小時前 ・ 3則留言