宜蘭縣長選戰 藍2月底前採全民調決定提名人選

（中央社記者王承中台北16日電）國民黨今天進行宜蘭縣長提名協調會，國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌表示，有意參選的立委吳宗憲及縣議會議長張勝德都非常優秀，也達成要團結的共識。下週會有第2次協調會，討論內參的全民調細節，預計2月底前會正式提名。

面對11月底的宜蘭縣長選戰，國民黨中央今天下午邀請有意參選的吳宗憲、張勝德等人進行協調。

在歷經約1小時的會議後，吳宗憲、張勝德及國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌等人，一同在中央黨部一樓接受媒體聯訪。

廣告 廣告

林明昌指出，這次協調會非常成功，兩位擬參選人都非常優秀，會中也達成共識，就是最後不管誰出線，絕對全力支持被提名的人，今天的結論就是大家一定要團結，因為只有團結才能打勝仗。

吳宗憲表示，大家都談得非常融洽，今天雖然未協調出人選，但在黨中央、地方黨部及雙方都滿意的情況下，大家有協調出一個機制，接下來將會進行全民調。

張勝德指出，他跟吳宗憲是合作夥伴，而非競爭對手，今天協調的結論就是以全民調作為產生候選人的方式，而民調的時間點，黨部會再找時間確認。

對於全民調是內參民調還是正式的初選，林明昌表示，是內參民調，且預計在2月底前會正式提名，預計下週會有第2次協調會，討論民調公司、民調提問方法還有其他相關細節，總之今天的協調會大家都非常愉快。

林明昌指出，雙方也同意如果產生提名人選後，一定會跟民眾黨的參選人共同協調，產生一位最強的參選人，這也代表國民黨一定要好好打贏宜蘭縣長的選戰。

吳宗憲表示，他覺得這次國民黨內的宜蘭縣長提名初選應該是一個模範型的初選，他跟張勝德其實是戰友，兩人從未攻擊過對方，也沒有惡言相向，就是彼此祝福，一起努力。（編輯：林興盟）1150116