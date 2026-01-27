宜蘭縣長選戰 4強搶攻長者票

宜蘭縣長選戰升溫，有意爭取國民黨提名參選的立委吳宗憲（左二）、議長張勝德（右一）及民進黨縣長參選人林國漳（左一）、民眾黨參選人陳琬惠（右二）紛紛提出長者與醫療福利政見搶攻選民目光。（本報資料照片）

宜蘭縣長選戰升溫，參選人紛紛端出老人與醫療福利政見搶攻選民目光。有意爭取國民黨提名參選的立委吳宗憲、議長張勝德分別拋出「70歲以上免繳健保費」及結合AI與慢性病管理、倡議65歲起發放敬老金與加碼長青食堂政見；民進黨參選人林國漳主打「弱勢健保全免」補位醫療人權；民眾黨參選人陳琬惠則推動敬老卡升級「老人金卡」。

吳宗憲昨指出，宜蘭已邁入超高齡社會，許多長者退休後難以負擔健保費，政府應主動介入，他提出「老大人我來顧」政策，凡設籍宜蘭滿1年、70歲以上長者，將全額補助健保費，估計約6.22萬人受惠，藉此減輕三明治世代照護壓力。

吳宗憲也承諾，將結合AI科技與慢性病管理，降低整體醫療支出，確保長者能在地安老、健康生活。他強調，隨《財劃法》修正，宜蘭每年可增加百億經費，將優先投入高齡與醫療福利。

張勝德主打「敬老不必等待」，提重陽敬老金發放年齡下修至65歲，依年齡分級發放600元至2萬元，原住民長輩加碼至2000元，並規畫加碼長青食堂每餐補助55元，讓長者以銅板價就能享用營養餐食。

國民黨縣長初選民調將於30日在中央黨部協調方式與範圍，2月底完成後再與陳琬惠協調由誰出線。

林國漳指出，醫療人權不只「看得到病」更要「付得起費」，他提出編列約2億384萬元專款，補足中央與縣府制度不足，對中低收入戶、中度及輕度身障者、55歲以上原住民，全額補助健保費，估計約3萬人受惠，讓弱勢族群就醫零負擔。

陳琬惠表示，她主張全面升級敬老卡為「老人金卡」，每年補助6000元，可用於交通、醫療、運動、休閒及農會消費，讓福利真正走進長輩日常生活。