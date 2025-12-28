宜蘭縣長選舉傳與吳宗憲達共識 陳琬惠：完全沒聽過

（中央社記者王朝鈺宜蘭28日電）台灣民眾黨宜蘭縣長提名人陳琬惠今天舉辦造勢活動，針對傳聞已與國民黨立委吳宗憲達成共識，一人選縣長一人選立委，陳琬惠說，完全沒聽過，沒有這樣子的討論。

陳琬惠下午在宜蘭市中山公園入口牌樓處，舉辦「全國小草集結挺琬惠，用行動改變宜蘭」造勢活動，包含民眾黨主席黃國昌、前民眾黨主席柯文哲的妹妹柯美蘭等人到場，高喊「全台小草挺琬惠，用行動改變宜蘭」。

出發掃街前，記者詢問，地方傳聞陳琬惠已與吳宗憲達成共識，一人選宜蘭縣長一人選立委。

對此，陳琬惠說，「我完全沒聽過這個事情」，現階段無論吳宗憲或國民黨宜蘭縣議會議長張勝德，藍白在野部分，黃國昌與國民黨主席鄭麗文有一定的共識，參選縣長部分，現階段就是各自努力，藍白未來會組成一組，推出最強的候選人參選宜蘭縣長。

陳琬惠說，對於傳聞目前「完全沒有這樣子的討論」，她從3日獲民眾黨徵召參選宜蘭縣長開始，就是不顧一切往前衝，至於黨中央的合作方式，就交給兩位主席傷腦筋，她的主要任務就是希望可以得到所有縣民的認同和支持，在明年選舉勝出成為縣長為縣民服務。

黃國昌致詞表示，天空雖飄著毛毛細雨，但他相信在場支持者一定充滿熱情，民眾黨在宜蘭推出最強、最棒的陳琬惠，要爭取宜蘭鄉親支持，拜託所有宜蘭鄉親給陳琬惠機會，給陳琬惠4年改變宜蘭。

對於傳聞，吳宗憲透過文字表示，都是有心人士刻意放話來分化藍白與團結。

由於吳宗憲及張勝德都有意爭取國民黨提名參選宜蘭縣長，國民黨宜蘭縣黨部昨天召開協調會後，2人仍有意參選，縣黨部將報請黨中央再協調。（編輯：蕭博文）1141228