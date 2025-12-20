宜蘭縣長選舉提名黨內張勝德、吳宗憲角力 鄭麗文：一定提名會贏的人

國民黨主席鄭麗文。周志豪攝（資料照）



國民黨宜蘭縣黨部今舉辦黨慶活動，明年宜蘭縣長選舉提名情況受關注。黨主席鄭麗文致詞時表示，今天國民黨只有一個目標就是要贏，只有一個人選就是能贏回宜蘭的人選，只要誰會贏，一定提名那個會贏的人選。

鄭麗文也呼籲，國民黨在宜蘭只有同一個家族，就是國民黨家族；同一個團隊，就是國民黨團隊，盼明年宜蘭縣長選舉全黨沒有保留，全力支持黨最後提名人選。

目前國民黨內有宜蘭縣議會議長張勝德與黨文傳會主委吳宗憲爭取提名參選明年宜蘭縣長，鄭麗文說，黨不會再和稀泥，一定遵守制度公開、公平、公正，黨中央絕對不偏不倚、沒有內定人選，唯有如此才能團結宜蘭所有力量。

鄭麗文表示，明年選舉影響重大，不能讓破壞民主法治的政權為所欲為，他們可以一時禁錮縣長、抄掉縣府，但明年選舉公理正義會站在國民黨這邊，宜蘭一定要大團結，用選票討回屬於宜蘭縣民的公理正義，保護宜蘭民主。

鄭麗文說，從提名開始，國民黨要團結，不能讓民進黨軟土深掘、看笑話、見縫插針、動用司法團滅在野黨、沒收民主的卑劣手段得逞，這不只是替宜蘭縣長林姿妙討公道而已，是替宜蘭討公道、保護台灣民主、捍衛法治。

至於藍白在宜蘭縣長選舉的合作，鄭麗文受訪時表示，所有縣市都是按照既有SOP在走，國民黨會先完成提名程序，再與友黨民眾黨進行候選人協調，啟動藍白合作提名機制，一切按部就班再走，新北市也是如此。

媒體追問，會禮讓民眾黨宜蘭縣長選舉？鄭麗文澄清，沒有，一切都是公平公開，所有縣市都是如此；未來藍白合會政策先行，各地方提名就按制度走。

鄭麗文說，宜蘭縣近日國民黨內部會按照提名辦法，進行第二次協調，完成黨內整合與團結；宜蘭一定要贏，縣長一定要贏，議會團隊也必須繼續維持多數，希望正副議長與整個宜蘭團隊能繼續為宜蘭縣民做最好服務。

鄭麗文表示，目前與民眾黨主席黃國昌溝通順暢，包括最近重大憲政危機，兩人看法一致，昨天已提出對總統賴清德的彈劾案，這是史無前例，但因賴倒行逆施破壞憲政，逼我們必須採取嚴正態度。

鄭麗文說，接下來要推的重大政策，兩黨智庫已密切聯繫溝通，未來重大法案與政策與黃國昌有初步溝通。

宜蘭近日傳出，地方打壓吳宗憲。鄭麗文則回應，江湖傳言聽聽就好，但坦言還未與張勝德見面，目前為止都是秘書長李乾龍與組發會與地方黨部溝通聯繫，到目前為止都順利。

