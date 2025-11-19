宜蘭縣長選舉有四位有意角逐者 無黨籍議員鼓勵林茂盛出馬

無黨籍的縣議員林錫明在縣議會總質詢時，鼓勵無黨無包袱、肯做事的代理縣長林茂盛參選宜蘭縣長。（宜蘭縣政府提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

二０二六宜蘭縣長選舉，檯面上「藍、白、綠」四位有意角逐者，無黨籍的縣議員林錫明十九日在縣議會總質詢時，鼓勵無黨無包袱、肯做事的代理縣長林茂盛參選，他絕對支持。林茂盛回應：感謝肯定，現階段還是給事情做好！

宜蘭縣下屆縣長選舉，檯面上有藍營的議長張勝德、立委吳宗憲、白營的民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠及進黨徵召無黨籍的林國漳律師。藍白陣營已陷入混亂局面。

今年五月已有藍營議員勸進無黨籍代理縣長林茂盛參選縣長，當時他透露現階段就是顧好縣政。時隔半年，同為無黨籍縣議員林錫明在總質詢時鼓勵林茂盛參選，表示自己立場雖偏藍，但同屬無黨籍的他，更能在議事表決中扮演重要關鍵。

林錫明勸說，現在選舉都是政黨政治，黨團都為黨做事，但林茂盛做事、為民服務不分藍綠，也沒有包袱，走訪基層時，基層也都很關心林茂盛「到底有沒有要選？」若他跟議長出來選，無黨都會來幫你。

林茂盛答詢時並未表態參選，僅投以禮貌微笑：現階段給事情做好。林錫明追問，還是議長在上面主持議事，你不好意思講？

林茂盛表示，現階段全力以赴把縣務做好，感謝議員肯定，這歸功於整個縣府團隊，至於未來，他沒有特別去思考跟想那麼多！