宜蘭縣長選舉藍白合進度落後？柯文哲稱由2黨主席協調

柯文哲(左2)今天到宜蘭縣為民眾黨縣長參選人陳琬惠(右2)助選。(記者江志雄攝)

〔記者江志雄／宜蘭報導〕年底宜蘭縣長選舉民進黨提名律師林國漳參選，藍白人選還沒確定，整合進度被認為有點落後，民眾黨創黨主席柯文哲今天(13日)表示，藍白合交由2位黨主席協調。民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠說，她已獲黨的提名，將努力往前衝。

柯文哲今天到宜蘭四結福德廟上香為陳琬惠助選，許多支持者到場加油打氣。媒體詢問宜蘭縣長選舉藍白合進度有點落後，柯文哲回說，民眾黨現任黨主席是黃國昌，由他與國民黨主席鄭麗文對接協商。

廣告 廣告

陳琬惠表示，藍白兩黨已成立小組對接討論，雙方合作進程交給黨主席決定，她已獲民眾黨提名，在地方就是努力往前衝，爭取國民黨提名的不分區立委吳宗憲、宜蘭縣議長張勝德2人與她，朝向藍白合方向討論，民進黨林國漳把「正派」掛在嘴上，藍白共推人選不能有司法爭議是基本要件。

陳琬惠說，宜蘭縣有6成鄉親對總統賴清德執政非常不滿意，藍白合便有機會贏得宜蘭縣長選舉。

【看原文連結】

更多自由時報報導

柯文哲赴宜蘭為陳琬惠助選 林國漳籲好好處理司法事件

民進黨高雄市長初選揭曉 賴瑞隆勝出將對戰柯志恩

綠營高雄市長初選結果上午公布 陳其邁說話了

內幕》賴清德化身2026最強獵才官 親邀醫律精英組「清流戰隊」

