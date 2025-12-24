宜蘭縣長選舉藍白整合 林國漳有信心一對一還是會贏

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今天接受專訪，強調要做全民的縣長，不只是民進黨的縣長。（本報資料照片）

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今天（24日）接受媒體人黃暐瀚「POP撞新聞」專訪，林國漳細數參選縣長的動機與政治淵源，主張「溫暖正派」，希望能打一場不抹黑、不賄選的乾淨選舉，對於未來國民黨、民眾黨若整合完成，讓選戰形成一對一，林國漳表示，還是會有信心贏過對手。

宜蘭縣長選戰民進黨推出林國漳參選，民眾黨徵召前立委陳琬惠，國民黨有立委吳宗憲、議長張勝德表態參選，但藍軍推張勝德或吳宗憲仍未確定，國民黨將先確定人選後，再與民眾黨協調人選，倘若協調不成讓選戰變成三腳督，對民進黨會更有利。

今天林國漳接受專訪時，提及參選的動機與政治淵源，也提及曾多次被政壇人士徵詢參選縣長，但因自認不適應政治生態而拒絕，這次因賴清德總統多次勸進，加上宜蘭縣面臨高鐵等建設的關鍵期，決定跳出舒適圈參選。

國民黨將在近期展開協調，對於是張勝德還是吳宗憲代表藍軍？林國漳回應「無從判斷」，但認為最後藍白應該會整合出一組人馬選舉。

林國漳表示，張勝德、吳宗憲、陳琬惠看起來都是非常極力要爭取選縣長，也都一直在談合作，這點他無從置喙，也沒辦法去影響，他其實也不應該去在意，他在意的是怎樣提出最好的政策、讓更多人認識與相信他，讓人覺得「我是宜蘭最大的公約數」。

對於如果藍白最後整合成一組，也有信心贏過對手？對此林國漳回應：「當然」。林國漳表示，從他以前從事法律、社區服務的經驗，即便政治光譜是藍或白，很多人都支持他；他過去的行事風格也不是以黨派作為考量，他也覺得當縣長絕對不是以黨派為考量，縣長是要服務全縣的人，「我要做全民的縣長，不只是民進黨的縣長。」

