宜蘭縣長選舉 國民黨縣黨部９人小組：遊戲規則 出爐

記者林坤瑋／宜蘭報導

二０二六宜蘭縣長選舉，國民黨誰能出線？縣黨部宜蘭九人提名小組十五日開會討論縣長參選人要如何產生，提名小組決定二十七日邀請議長張勝德與立委吳宗憲面對面協調。

二０二六宜蘭縣長選舉，國民黨有現任議長張勝德、立委吳宗憲二人爭取黨提名。宜蘭縣黨部日前產生九人提名小組名單，二十七日下午召開第一次會議，九人小組一致肯定張勝德與吳宗憲二人都很優秀，也都有各自擅長的戰場，將來無論透過協調或民調產生人選，另一方都要幫忙輔選，同時也能彌補參戰主將的不足之處。

據悉，若經過比民調的話，國民黨縣長參選人預計明年元月產生；因民眾黨已徵召縣黨部主委陳琬惠，接下來藍白合最終人選，必須看兩黨黨中央的協商機制，最慢希望在農曆年前確定藍白合推的參選人。