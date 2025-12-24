宜蘭縣長選舉 民進黨林國漳力拚最大公約數

（中央社記者沈如峰宜蘭縣24日電）民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今天受訪時說，他將持續勤走基層、提出最好政策，讓各界認同他是「宜蘭人的最大公約數」，不論是否藍白合，自己有信心勝選。

明年底宜蘭縣長選舉，民進黨推出律師林國漳參選；民眾黨徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠出征；國民黨方面，立法委員吳宗憲及宜蘭縣議會議長張勝德，都有意爭取國民黨提名。

林國漳今天出席POP Radio「POP撞新聞」節目，接受主持人黃暐瀚專訪。黃暐瀚向林國漳詢問，「明年宜蘭縣長選舉會是三腳督嗎？還是藍白會整合出一組？你可能會遇到誰？有信心勝選嗎？」

林國漳回應，藍白要不要合，他無從置喙，也沒辦法影響，自己也無須在意。他現在較重要的是如何提出最好政策，讓更多宜蘭人認識他、相信他，覺得他是「宜蘭人的最大公約數」，希望透過持續走訪基層，讓大家覺得他是最好人選。

至於如何成為「宜蘭人的最大公約數」，說服國民黨及民眾黨支持者票投民進黨縣長參選人，林國漳認為，縣長選舉與總統大選性質不同，政黨色彩沒那麼重，他長期在宜蘭當老師、從事法律服務，許多政治光譜上屬藍白的選民會摒棄黨派考量，轉而支持他。

林國漳指出，縣長應是服務全縣民的縣長，不是民進黨的縣長，以後當選也會貫徹這個理想。若藍白最後整合出一組，他也有信心勝選。（編輯：方沛清）1141224