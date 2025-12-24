宜蘭縣長「藍白合」？ 林國漳：很多藍白支持者挺他、有信心一對一能贏

林國漳（左）有信心一對一能贏宜蘭縣長。 圖：POP撞新聞提供

[Newtalk新聞] 民進黨提名律師林國漳參選宜蘭縣長，外界關注，國民黨、民眾黨是否會整合出一組參選人。對此，林國漳今（24）日表示，藍白是否要合，他無從置喙，但許多政治光譜上屬於藍白的人都支持他。他也被問到，如果藍白合是否有信心贏過對方，他說，「當然。」

民進黨備戰宜蘭縣長，10 月底就徵召林國漳參選。至於民眾黨則有前立委陳琬惠參選，國民黨人選未定，包括宜蘭縣議長張勝德、立委吳宗憲有意爭取提名。最後選情會藍白合，還是三腳督備受關注。

林國漳今上午接受廣播節目《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪，並表示，藍白要不要合，他無從置喙，也沒辦法影響。他不在意這點，反倒是如何提出最好政策，讓更多宜蘭人認識他、相信他，覺得他是「宜蘭人的最大公約數」，他也會勤走基層，讓大家覺得他是最好人選。

至於如何說服國民黨、民眾黨支持者？林國漳表示，縣長選舉與總統大選性質不同，政黨色彩沒那麼重。他長期在宜蘭從事法律服務、當老師，很多政治光譜上屬於藍白的人都支持他。

林國漳指出，縣長應該是全民的縣長，不是民進黨的縣長，要服務全縣的人，以後當選也會貫徹這個思想。主持人問，如果藍白整合出一組，有信心在一對一情況下贏過對方？林說，當然。

