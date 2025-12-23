宜蘭縣長「藍白同台」 吳宗憲、陳琬惠喊「嘸矛盾」

宜蘭縣長選戰藍白兩黨人選角逐正熱，民眾黨已徵召陳琬惠參選，而國民黨則有立委吳宗憲及宜蘭縣議長張勝德積極爭取提名。23日，陳琬惠與吳宗憲同台直播時展現友好互動，兩人強調彼此之間沒有矛盾，也看不到煙硝味。陳琬惠期望藍白合作若要進行，應在農曆年前確定人選，並主張以民調決定最終人選，希望能展現最大公約數，讓雙方攤牌各自優劣勢。

民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠與國民黨立委吳宗憲。（圖／不演了新聞台YT）

陳琬惠表示，希望能有一個一對一的民調，並強調這個決定愈快愈好，最好能在過年前完成。她認為自己的選票基礎多來自中間偏綠選民，並強調深耕地方的重要性。而吳宗憲則分享自己現居住在羅東，甚至把摩托車也寄放在當地，他承諾若當選，首個十年一定會優先解決宜蘭的淹水和交通問題。

民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠。（圖／TVBS）

目前國民黨內部仍有整合問題待解決，除了吳宗憲外，宜蘭縣議長張勝德也已表態爭取提名。陳琬惠表示，若真的協調不成，才會走黨內選才機制。相較之下，國民黨在台南市長選舉的整合已有進展，原本爭取提名的陳以信宣布退出初選。陳以信表示，民調顯示謝龍介仍是黨內最強的候選人，他已與黨主席鄭麗文會面，並願意停止爭取黨內提名，全力支持謝龍介。

國民黨前立委陳以信。（圖／TVBS）

面對陳以信的退選，謝龍介表示感謝，並強調同黨就是一個家庭，應共同打拼，凝聚所有力量來面對民進黨。在選情艱困的情況下，國民黨內部展現出團結的氣度，希望能盡快確定人選，為選戰做好準備。藍白合作的議題仍是宜蘭縣長選舉的焦點，各方都在關注最終人選的確定時間和方式。

