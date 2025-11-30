宜蘭縣龜山島最後一天開放遊客申請登島12月至明年2月底例行性封島

宜蘭縣龜山島最後一天開放遊客申請登島，十二月一日起至明年二月底封島三個月。（東北角風管處提供）

今（三十）日是一一四年宜蘭縣龜山島最後一天開放遊客申請登島，從十二月一日至明年一一五年二月底封島三個月，觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處指出，十一月三十日是一一四年最後一天開放遊客申請登島，有八船班四三0人預約登島，下午最後一班離島後即結束今年登島業務。

宜蘭縣龜山島每年例行性訂於十二月一日至明年二月底封島三個月，預計三月一日重新開放。

每年十二月至隔年二月底適逢東北季風盛行季節，宜蘭外海海象不佳，龜山島例行性封島三個月，暫停開放登島，以利島上生態復育。