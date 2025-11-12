宜蘭縣１３日各機關學校照常上班及上課
記者林坤瑋／宜蘭報導
宜蘭縣十三日各機關學校照常上班及上課，但考量仍有部分地區災情需進行重建，或其他因地形、交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全等因素，機關、學校首長得在十五日範圍內，視實際需要從寬認定給予當事人停班（課）登記。
法規依據：依「天然災害停止上班及上課作業辦法」第１３條規定，天然災害發生後，各機關、學校公教員工有下列情形之一者，得自行決定停止上班及上課，於事後陳報機關、學校首長：一、為清理天然災害所造成之普遍性災害；二、各機關、學校公教員工配偶、直系親屬有重大傷亡或失蹤；三、各機關、學校公教員工及其配偶、直系親屬所居住之房屋因受災倒塌或有倒塌之危險，或遭受重大損失時，為處理善後；四、災情已達停止上班及上課基準，因通訊中斷無法聯繫；五、其他因地形、交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全或有致災之虞。機關、學校首長得在十五日範圍內，視實際需要從寬認定給予當事人停班（課）登記。
