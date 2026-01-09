宜蘭縣「運動處籌備處」成立 打造全民運動城市

宜蘭縣政府提升體育行政層級九日在宜蘭縣立體育館地下一樓舉行「宜蘭縣政府運動處籌備處」揭牌儀式。（宜蘭縣政府提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭縣政府為展現推動體育發展的決心，並提升體育行政層級，九日假宜蘭縣立體育館地下一樓舉行「宜蘭縣政府運動處籌備處」揭牌儀式。由代理縣長林茂盛主持，帶領府內同仁及體育界代表共同見證這歷史性的一刻。此次籌備處的成立，象徵著宜蘭縣體育事務將邁向更專業化、組織化的新里程碑，也宣示縣府將投入更多資源，全面升級縣內的運動環境。

林茂盛表示，體育是城市的活力泉源，也是縣民健康的基石。隨著運動風氣日盛，體育事務日益繁雜，提升行政組織層級勢在必行。他強調，成立運動處籌備處是為了回應縣民對優質運動環境的期待，透過專責單位的規劃，能更有效率地整合資源、培訓優秀選手並優化場館設施。期許籌備處能發揮火車頭的作用，帶領宜蘭體育展翅高飛，讓宜蘭不僅是好山好水的觀光大縣，更是充滿活力的運動大縣。

值得一提的是，此次揭牌地點「宜蘭縣立體育館地下一樓」具有特殊的傳承意義。此處曾是宜蘭縣承辦一０二年全國中等學校運動會、一０年全國運動會以及一一０年全國原住民族運動會的籌備處基地。