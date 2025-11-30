宜蘭縣114年國際移民嘉年華—移民新力量、宜起向前行

響應「移民節」，宜蘭縣國際移民嘉年華—移民新力量、宜起向前行，代理縣長林茂盛與新住民朋友同歡，現場洋溢溫馨。（宜蘭縣府提供）

▲響應「移民節」，宜蘭縣國際移民嘉年華—移民新力量、宜起向前行，代理縣長林茂盛與新住民朋友同歡，現場洋溢溫馨。（宜蘭縣府提供）

宜蘭縣羅東文化工場異國風響起，於今（三十）日來自各地的新住民朋友身穿母國服裝，熱情和大家分享異國美食、手作、遊戲，還有精彩多元的演出節目，為宜蘭的鄉親帶來美好的週末假期。代理縣長林茂盛與新住民朋友同歡，現場洋溢溫馨。縣府希望藉著活動，讓離鄉背景定居在宜蘭的新住民朋友可以有更好的交流與生活，感受到幸福溫暖，並攜手邁向美好的未來。

廣告 廣告

宜蘭縣政府為響應「移民節」活動，表達對新住民之關懷與重視，提倡尊重移民人權及多元文化之精神，特別辦理國際移民嘉年華的活動，今年已邁入第六年。

代理縣長林茂盛表示，宜蘭縣擁有依山傍水、空氣清新等優質自然條件，在許多人的心目中，是非常適合居住的好地方，除了地理環境優良外，在人文風情上也非常多元並擁有許多「新」元素。此次以「移民新力量、宜起向前行」為主題，希望遠從母國移居到宜蘭的新住民，可以一同展現多元民族的文化與量能，並讓宜蘭的鄉親們一起來體驗、瞭解多元族群的人文風情。

國際移民嘉年華在緬甸傳統舞及漢族民俗舞蹈中，揭開了活動的序幕；緊接著為優秀新二代進行表揚，分別由新住民團體協會遴薦選出，共有六名優秀的新二代朋友上台接獲表揚。李芯瑜，母親來自印尼，從小與母親用印尼語溝通，國中起積極參與印尼語朗讀比賽，熟悉基本會計原理與財務觀念，加入教育部青年發展署「區域和平志工隊」於寒暑假期間主動到社區公益服務。李秉澤，母親來自中國，文學造詣高曾獲林燈文學獎、聯合盃作文大賽等皆獲優異成績，獲維也納音樂教育全國音樂大賽菁英獎，並多次與同學完成「花東二00K」自行車環島挑戰活動，實踐多元發展的生活。陳湘涵，母親來自越南，主修餐飲管理擅長烘焙與西點製作，目前已考取四張專業證照，並積極推廣越南果凍花，長期在協會團體及社區擔任志工，積極參與新住民文化推廣、兒童陪伴、社區清潔與弱勢家庭關懷，一一四年獲羅東鎮敬老楷模，同時也是宜蘭縣青年事務委員會第七屆青年事務委員。王欣玉，母親來自越南，目前就讀於台北市立大學心理與諮商學系碩士班，並致力於兒童心理輔導面向，熱心公益並多次捐髮關懷癌友，參與國際人權倡議寫信給印度警政署長捍衛當地居民的人權。余廷杰，母親來自中國，熱衷參與校內外閱讀與寫作活動展現優異創作才華，二O二四參加青志獎獲教育部長頒發「佳行獎」肯定，獲優秀童軍獎章展現卓越領導力與服務精神。陳恩俊，母親來自中國，身心障礙就讀特教班，認真學習成績皆保持全班第一，繪畫能力優異多次代表學校參賽並獲獎，於一一四年宜蘭縣特教暨親子共學競賽繪畫高職組個人第一名，也曾代表宜蘭縣參加全國身障運動會特奧滾球項目銀牌。

活動現場有印度朋友帶來的傳統舞、緬甸新住民姊妹分享民俗舞蹈、宜萱新住民兒少歌舞團秀出精緻串燒式演出、來自中國的姊妹帶來幸福女神團漢族舞蹈，還有來自大南澳的客家舞蹈分享多元化的舞風、羅東高商原住民舞蹈團帶來熱情活力族舞、愛你yo-印尼舞團的多元舞蹈和聚集多個國籍新住民的新聲音合唱團等精湛的演出，就是要帶給大家「新意盎然」的多元文化秀。一連串精湛的演出讓現場民眾更認識臺灣，見證閩、客、新、原的文化大融合。

靜態活動的「FUN新市集」，也準備了多國的家鄉小吃、在地經典美食、有趣的手作DIY、多國服裝體驗，透過精彩豐富的活動安排，讓民眾認識並體驗多元民族的文化，透過行動力讓遠從母國移居到宜蘭的新住民感受到宜蘭人的熱情及歡迎，一同展現多元民族的文化與量能。