宜蘭縣114年度績優志工表揚典禮 溫馨
▲宜蘭縣績優志工表揚典禮，代理縣長林茂盛表揚兩位具代表性的志工典範，服務時數最高者為志工江愉鈞女士未克出席，先生宜蘭市進士里長陳正達榮獲金牌獎。年紀最長者志工蔡霞女士(坐輪椅者），今年已九十四歲仍持續在第一線投入社區服務，展現銀髮志工「活到老、服務到老」的熱情與行動力，成為跨世代學習的最佳榜樣。（記者董秀雲攝）
宜蘭縣政府運用公益彩券盈餘經費舉辦「宜蘭縣一一四年度績優志工表揚典禮」，於今（廿二）日在中興文創園區由代理縣長林茂盛主持頒獎，表彰長年投入各類公共事務、默默付出的志工先進與團隊，向在醫療照護、社會福利、社區、長照服務等領域辛勞奉獻的志工伙伴致上最崇高的敬意，落實「人人志工、志工宜蘭」的志願服務精神。此次受獎人總數達四O六人，連同三個績優志願服務團隊，充分展現宜蘭在志願服務量能及服務品質上的厚實基礎。縣議會議長張勝德、立委陳俊宇、縣議員沈信雄、縣議員林麗、冬山鄉長林峻輔、縣府社會處長林蒼蔡、衛生局長徐迺維共襄盛會。
一一四年度表揚類別包括「社會福利類績優志願服務團隊」三隊，分別為特優等：宜蘭縣社會福利館志工團、優等：社團法人宜蘭縣思源仁愛協會、甲等：宜蘭縣蘇澳鎮永榮社區發展協會，肯定其在福利服務與社區關懷上專業投入與團隊合作精神。
代理縣長林茂盛表示，志工是推動社會進步的重要夥伴，無論是扶弱濟貧、長者陪伴、兒少關懷，或是環境保護與文化傳承，都可以看見志工默默付出的身影。透過年度績優志工表揚典禮，不只是對志工辛勞的肯定，更希望藉由這些真實而動人的服務故事，傳遞助人為樂的志願服務精神，提升社會的凝聚力與幸福感，並鼓勵更多縣民主動加入志願服務行列，攜手打造更具愛心與包容的宜蘭，讓志工精神在蘭陽平原代代傳承。
代理縣長林茂盛同時頒發感謝狀予《學老誌》發行人兼總編輯、國立臺北大學社會工作學系曾敏傑教授，感謝其關注高齡議題，並協助推展志願服務與高齡友善政策。
個人獎項方面，「全國志願服務獎志工，不分類部分，金牌獎八千小時十三人、銀牌獎五千小時三十五人、銅牌獎三千小時九十一人，共計一三九人；「衛生福利志願服務獎志工」金質獎二五OO小時七十五人、銀質獎二千小時六十五人、銅質獎一五00小時一二七人，共計二六七人。值得一提的是，績優志工表揚受獎名單，榮獲金牌獎宜蘭市成功里長楊振乾同時榮獲金質獎雙獎，服務時數一萬一七三三小時。宜蘭市新東里長潘富明榮獲金牌獎，服務時數一萬六六小時。宜蘭市進士里長陳正達榮獲金牌獎，服務時數一萬四二五四小時，夫人江愉鈞也榮獲金牌獎，服務時數最高者一萬四三三三小時，並獲選具代表性的志工典範，則未克出席，夫妻表現足資楷模。
此次表揚亦特別點出兩位具代表性的志工典範：服務時數最高者為「宜蘭縣宜蘭市進士社區發展協會」志工江愉鈞女士，累積服務時數高達一萬四三三三小時；年紀最長者為「宜蘭縣頭城鎮武營社區發展協會」志工蔡霞女士，今年已九十四歲仍持續在第一線投入社區服務，展現銀髮志工「活到老、服務到老」的熱情與行動力，成為跨世代學習的最佳榜樣。
其他人也在看
北榮新竹分院深耕計畫啟動 共識營推動偏鄉永續醫療
臺北榮民總醫院新竹分院20日召開「健康台灣深耕計畫」簽約後首次會議，正式宣示計畫於啟航。院長陳曾基手持甫簽署完成之合約書，象徵北榮新竹分院推動深耕計畫的關鍵任務正式展開。並於22日舉辦七十周年共識營，再次宣布計畫全面啟動，以永續發展與偏鄉醫療為核心，為醫院發展寫下嶄新里程碑。北榮新竹分院今年共識營以「竹榮七十、深耕偏鄉、永續未來」為主軸，全院同仁齊聚一堂，回顧七十年服務地方的歷程，並透過策略討論凝聚，對未來願景的認知與方向。共識營活動中宣布獲得衛福部補助，正式啟動「健康台灣深耕計畫」並成立專案辦公室，象徵在偏鄉醫療布局與區域量能提升上跨入全新階段。深耕計畫以「打造偏鄉醫療堡壘，垂直整合非山非市醫療院所，提升區域服務量能」為核心，著重強化偏鄉與社區照護網絡。後續行動包括：建立地方衛生所支援模式、推動智慧醫療與設備導入、培育偏鄉醫療人才、打造優質友善職場，以及提升民眾就醫可近性與公平性，並透過留任制度與資源共享機制，整體提升服務量能，確保偏鄉與弱勢地區民眾都能獲得高品質健康照護。陳曾基院長表示，北榮新竹分院位處城鄉交界，長年肩負偏鄉照護及公共衛生重任。此次深耕計畫啟動，象徵對醫院專業能力的台灣好新聞 ・ 11 小時前
宜蘭冬山轎車遭擊落「犁田」 濺起超大泥水花
宜蘭19歲鄭姓男子昨日駕駛黑色轎車行經冬山鄉永和路時，遭路過計程車攔腰撞上，當場被擊落「犁田」，濺起超大泥水花，現場急煞聲響也嚇壞附近居民，計程車因撞車後煞車不及，後車輪卡在田埂間動彈不得，所幸雙方駕駛及乘客僅受輕傷，詳細車禍原因尚待警方釐清。自由時報 ・ 16 小時前
宜蘭傳藝獲百大觀光亮點獎 12月每週4天推縣民免費
大東北角地區有9處景點，榮獲交通部觀光署第2屆「台灣觀光百大亮點」，其中龜山島與國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區獲頒「最佳國際推薦獎」，為分享獲獎喜訊，傳藝12月份將推出每週4天宜蘭縣民免費入園，龜山島則有打卡送好禮活動。盤點大東北角地區，今年有三牡猴雙百年聚落、卯澳灣（卯澳社區）、頭城休閒農場、龜山島自由時報 ・ 14 小時前
影/猛烈相撞！宜蘭計程車卡水溝、小客車墜田 驚悚畫面曝光
宜蘭縣冬山鄉昨（21）日發下午3時許發生一起車禍事故，一輛計程車與小客車在路口相撞，導致計程車卡在水溝，小客車則墜入水田中，兩名駕駛及所附載乘客共四人皆受傷送醫，事故瞬間全被監視器拍下。中天新聞網 ・ 13 小時前
宜蘭縣績優志工表揚406名志工與三團隊獲肯定
記者張正量／宜蘭報導 宜蘭縣政府運用公益彩券盈餘經費，一一四年度舉辦「績優志工表揚典…中華日報 ・ 8 小時前
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了EBC東森娛樂 ・ 1 天前
MLB/大谷翔平超暖心！無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」
洛杉磯道奇隊球星大谷翔平22日透過個人Instagram無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」（Shohei Ohtani Family Foundation），並公開充滿溫馨感的圓形標誌。該基金會標誌中，不僅可見背號17號的大谷本人剪影，還包括妻子真美子、兩人牽著手的長女，以及愛犬Dekopin的身影，底部標註「est. 2025」字樣，象徵基金會將於明年正式啟動。中天新聞網 ・ 11 小時前
陳智菡判賠林智堅30萬！律師揭「敗訴關鍵」：不實指控被當庭抓包
民眾黨立案黨團主任陳智菡2024年間在臉書發文，指新竹市前市長林智堅任內，通過新竹馬偕兒童醫院的獎勵容積率，使得原本的250%容積率暴增到450％，比京華城還多卻「1年都沒人查」，事後遭提告，昨（20）日台北地方法院20日審結，判決陳智菡敗訴。對此，律師黃帝穎也酸爆「為民眾黨法盲致哀」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
月世界主謀黑歷史曝光！里長父子違法倒廢棄物遭收押 環保科技公司4年13次違規、罰款延繳
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導高雄知名景點「月世界」日前遭人違法傾倒數十噸垃圾，蚊蟲縈繞、傳出惡臭。經橋頭地檢署調查，確認幕後主使為岡山區碧...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
成功嶺替代役男逃兵! 偷開連長車落跑開回台北
中部中心 ／許家程 林韋志 台中報導膽大包天！台中成功嶺驚傳逃兵案，26歲的替代役男，入營報到第一天，假借要去上廁所名義卻中途落跑，還疑似偷走連長的座車，冒用身分，一路通過衛哨盤查，連夜把車開回台北家中。轄區警方獲報，展開追查，在北部查獲失竊車輛，將通知役男到案，依法偵辦。成功嶺驚傳逃兵案 一名替代役男偷竊車輛成功闖過哨兵盤查出營。（圖／民視新聞）重回成功嶺進出管制更嚴格，車輛、人員一一核對檢查，就是因為，20日晚間驚傳一名才剛入伍的替代役男，成功逃兵。真的很離譜，根據了解，是一名26歲的替代役男，下午2點才入營報到熟悉環境，晚上發放裝備都還正常，但就在晚間九點集體上廁所期間趁隙落跑，還疑似偷竊連長轎車，冒用身分，一路閃過大門衛哨盤查，成功把車開回台北家。替代役男趁著晚間及體上廁所期間 趁隙落跑還偷車離營 警方已經尋獲失竊車輛。（圖／民視新聞）這名替代役男，入營才7小時就想家了，不僅涉嫌偷車還假冒連長身分，可能車上有通行證，闖關通過衛哨，轄區警方也獲報受理追查。該名替代役男，疑似精神狀況不太穩定，替代役訓練中心，決定讓他先請假在家觀察，違規離營將後續再查辦。只是偽冒幹部離營，軍方表示將協請憲兵隊偵辦，也會加嚴哨口管制，避免類似狀況再發生。原文出處：成功嶺替代役男逃兵 偷開連長車落跑開回台北 更多民視新聞報導王大陸自爆閃兵還殺價！遭問「擔心被中國列為劣跡藝人？」反應曝王大陸閃兵「5段式噴光360萬」認了有殺價！檢喊補求刑1年原因曝最新／和平分手了！新壽決議與北市府「合意解約」民視影音 ・ 1 天前
苗栗放空系行程來了！波斯菊花海、銅鑼杭菊、森林系公車咖啡館！溫泉煮蛋不用跑宜蘭
苗栗最療癒的「放空系行程」來了！正值花季，銅鑼杭菊與波斯菊花海陸續盛開，大片雪白、金黃與粉嫩花色鋪滿丘陵，吸引許多旅客前往拍照。再搭配三義火焰山的紅色岩壁、四十二份湧泉的透明泉水、或到森林系公車咖啡館悠閒喝杯咖啡，完全不用跑宜蘭就能泡溫泉煮蛋、享受大自然療癒力。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前
「中鋼構」驚爆弊案！工程團隊受1.3億巨額回扣
雄檢指出，今年5月接獲調查局高雄市調查處情資，指主要業務為鋼結構製造安裝的中鋼構，出現工程師團隊向公司灌水工程項目，有不當牟利情形。檢方分別在7月24日、10月17日兩度搜索多處地點，查扣涉案帳戶與10處不動產，發現資金流動規模大，並約談中鋼構工程團隊謝佰祿等5位工...CTWANT ・ 1 天前
深夜難辨小細節 警出手讓黑箱烏龍變暖心佳話
【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中一名劉姓女子日前旅遊返臺，準備開箱旅遊戰利品時才驚覺拿錯行李箱，趕回客運終點站台灣好報 ・ 16 小時前
千人奔跑翻開雲林！ 全台首創文字路跑引爆閱讀城市新能量
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府文化觀光處於今(22)日在斗六舉辦全台首創的「2025微冊愛閱讀生活互傳媒 ・ 13 小時前
鬧區隨機攻擊！ 男拳襲老婦 再持鐵棍打傷路過夫妻
鬧區隨機攻擊！ 男拳襲老婦 再持鐵棍打傷路過夫妻EBC東森新聞 ・ 5 小時前
屏東四重溪溫泉季 展開
屏東四重溪溫泉季於前（二十一）晚正式點亮登場，連續一百零一天打造全台最長的冬季溫泉慶典；縣長周春米邀請全台民眾利用冬季旅遊時節走進恆春半島，享受暖心的溫泉、特色美食與光影藝術，讓旅行成為最療癒的冬季儀式感。屏東四重溪溫泉季從十一月二十一日起至明年三月一日展開，串聯牡丹鄉、車城鄉及恆春鎮等地觀光能量的重要節點，希望讓旅客來到四重溪溫泉季，不只泡溫泉，還能感受到南國冬季限定的浪漫氛圍。該活動開幕首夜吸引國內、外遊客湧入四重溪，從午後至夜間人潮不歇，恆春半島十組表演團隊，匯聚百人在溫泉老街熱力開走、開幕大秀「看見台灣」由Focasa馬戲團迎風演出，壓軸煙火秀點亮夜空，宣告今年溫泉季啟動。周春米表示，本次以「星空泡湯祭」為主題，除了溫泉公園主燈區、旭海溫泉副燈區外，更邀請五組藝術 ...台灣新生報 ・ 6 小時前
騎聚日月潭！ 自行車Come!BikeDay嘉年華嗨翻千人
日月潭Come!BikeDay自行車嘉年華於22日在風景如畫的向山遊客中心登場，超過千名國內外單車愛好者與親子家庭齊聚，開幕式邀請日本尾道市市長暨島波海道(SHIMANAMI JAPAN)理事長平谷祐宏、遊日盟族董事長高政能及自行車女神舒舒，與日月潭國家風景區管理處處長柯建興共同揭開活動序幕，展現台日自行車交流的緊密連結。清晨在涼爽秋風吹拂下的日月潭，迎接絡繹不絕的人潮，隨著鳴笛聲響，參與「環潭船騎」挑戰的熱血車友陸續出發，30公里環潭組沿著經典路線挑戰並享受完整繞行日月潭一圈的湖光山色。20公里船騎組則獨家體驗陸地騎乘與潭面遊船的雙重樂趣，秋日涼爽的天氣為騎行增添了幾分愜意，不少車友大讚秋天是日月潭騎車最舒服的季節。親子專屬的「兒童滑步車-9蛙18拐」同樣熱鬧非凡，小小車友們在賽道上全力衝刺，成為全場最吸睛的焦點，家長們手持相機在一旁捕捉孩子認真的表情，為活動增添溫馨氛圍。今年首度推出最有亮點的「自行車騎福」，結合信仰與創意，讓日月潭周邊四大宗教聖地搖身一變成為闖關關卡，車友們騎車「拜碼頭」集福氣，只要完成任務即可獲得以水庫淤泥製作兼具信仰、創意與環保的限量招財「泥好蛙」。為了向世界台灣好新聞 ・ 10 小時前
逢甲商圈當街全武行！ 多人持球棒、安全帽圍毆2男｜#鏡新聞
今天(11/22)凌晨5點多，有民眾在台中逢甲商圈目擊，2名男子當街被一大群人圍毆，其中還有人持球棒、安全帽一路追打，男子被打到全身是傷，向一旁的店家求救。警方獲報到場，發現被害人跟嫌犯其實是朋友關係，喝酒過程起口角，才會引爆衝突，隨後火速逮捕9名涉案人，而這已經是台中兩週內，第三度發生球棒隊鬥毆事件。鏡新聞 ・ 8 小時前
富岡鐵道藝術生活節 藍皮解憂號體驗懷舊旅行
記者古可絜／綜合報導 臺鐵公司與桃園市政府文化局合作「2025富岡鐵道藝術生活節」，於今（22）日在富岡車站前廣場開幕，臺鐵公司特別與雄獅旅行社合作推出限定列青年日報 ・ 1 天前
登關山落隊迷路！女誤闖峭壁不敢動 逾7小時獲救
高雄市 / 綜合報導 高雄消防局接到報案，一名女山友跟3名朋友登中央山脈關山，但因為腳程慢落隊又迷路，最後走進懸岩峭壁，進退不得，只好報警求救。玉山國家公園管理處的2名保育巡查員，率先抵達找到女山友，她已經受困7個小時，地點就在只容得下1個人站立的懸崖峭壁上，只要一個不注意，就會摔下去，相當危險，因此巡查員要她「站在原地不要動」，再用繩索救援，巡查員自己也相當小心，花了1個小時順利幫助她脫困。 原始連結華視影音 ・ 1 天前