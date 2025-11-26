宜蘭縣115學年度國民小學一般智能資賦優異學生鑑定115/1/2-8開放線上報名！

宜蘭縣一一五學年度國小資優鑑定宣傳海報。（宜蘭縣府教育處提供）



▲宜蘭縣一一五學年度國小資優鑑定宣傳海報。（宜蘭縣府教育處提供）



宜蘭縣政府為推動宜蘭縣資賦優異學生適性教育，發展身心潛能，培養健全人格，增進服務社會能力，凡一一四學年度就讀宜蘭縣公私立國民小學，且具備一般智能資優特質及表現之二、四年級學生，欲參加鑑定者請於一一五年一月二日星期五至一月八日星期四逕至「宜蘭縣資優鑑定報名暨成績查詢系統」(https://aff.ilc.edu.tw/spsco)報名，並於一一五年三月七日星期六至宜蘭國小參加資賦優異學生鑑定初選評量。

報名方式：採線上報名，請逕至「宜蘭縣資優鑑定報名暨成績查詢系統」（https://aff.ilc.edu.tw/spsco）報名，並完成相關線上報名及繳費程序。設有資優班之國小及聯絡電話：宜蘭國小教務處：0三-九三二二二一O分機三一三。南屏國小輔導處：0三-九三二三七九五分機一五0五。北成國小輔導處：0三-九五一二六二六分機五0四。竹林國小教務處：0三-九五四二O八四分機五五0。

詳細事宜請參閱「宜蘭縣一一五學年度國民小學一般智能資賦優異學生鑑定安置簡章」，若有任何疑問，請洽設有資優班之國小輔導處或教務處。

一般智能資賦優異學生鑑定申請方式如下：申請資格：一一四學年度就讀宜蘭縣公私立國民小學，且具備一般智能資優特質及表現之二、四年級學生。簡章索取期限自一一四年十一月廿四日星期一起至一一五年一月八日星期四止，索取方式如下：紙本簡章請向原就讀學校、宜蘭縣特教資源中心或設有資優班之國小資優業務承辦處室免費索取。電子簡章請至宜蘭縣政府教育處、各國小網站或特教中心雲端連結處下載(https://reurl.cc/7b2g75)。