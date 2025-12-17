宜蘭縣115年元旦升旗典禮暨全民活力健行活動

（記者卓羽榛宜蘭報導） 宜蘭縣政府今日上午9時在縣府縣民大廳舉辦「慶祝中華民國115年元旦升旗典禮暨全民活力健行活動」記者會，林茂盛代理縣長邀請縣民一同慶祝115年中華民國新年快樂，同時一起參與活力操及為健康而走健行活動，建構活力健康的樂活宜蘭。



元旦升旗典禮及健走活動已舉辦第7年，吸引許多縣民前往共襄盛舉，縣府為營造喜迎元旦歡樂氛圍及凝聚國人愛國意識，特別在宜蘭運動公園至蘭陽大橋周邊及凱旋路沿線範圍懸掛國旗，旗海飄揚，十分壯觀。



115年元旦升旗典禮將於1月1日上午6時30分，在宜蘭運動公園田徑場舉行，除升旗典禮外，將安排宜蘭街頭藝術協會表演活力舞蹈及國立羅東高工棒球隊領唱國歌，讓活動更加生動活潑。升旗儀式後將進行健行活動，從宜蘭運動公園體育館前廣場出發，經縣政府折返。縣府當天將準備2,500面小國旗發送民眾。另外準備3,500份活力早餐贈送全程參與健行活動的民眾（數量有限，送完為止），同時還有機會參加摸彩，獎項有電視、電冰箱、洗衣機、除濕機、電鍋及腳踏車等豐富獎品。



宜蘭縣政府特別關心鄉親朋友的健康，歡迎一起攜手為健康而走，一起鍛練體能、預防衰老，一起慶祝中華民國新年快樂。

